Patti (Me): i Jalisse in concerto

i Jalisse in concerto

A Patti il 24 luglio in piazza Marinoti si svolgerà uno spettacolo musicale con la partecipazione dei Jalisse e degli Atmosfera Blu per sostenere la ricerca. Un appuntamento promosso dal comune in collaborazione con l’associazione GB Sport per sostenere Telethon e la ricerca per la cura delle malattie genetiche rare.

I Jalisse, coppia musicale formata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, nota principalmente per la vittoria con la canzone Fiumi di parole al festival di Sanremo del 1997, è reduce dalla partecipazione all’edizione 2023 de L’isola dei famosi. A Patti i Jalisse presenteranno i loro brani più celebri e l’ultimo singolo “Perdono” scritto proprio durante la partecipazione al reality show.

L’evento servirà anche a promuovere l’inclusione. Per questo si terrà una partita di calcio sulla spiaggia con la partecipazione di associazioni che si occupano di persone con varie disabilità.

L’iniziativa punta a lanciare un segnale forte per sostenere l’impegno di Telethon, ma anche rappresenta un momento di aggregazione dei cittadini pattesi, da sempre noti per la loro generosità, solarità e calore. L’appuntamento permetterà di portare a termine un’importante raccolta fondi per finanziare il lavoro dei ricercatori Telethon, che ogni giorno si impegnano a migliorare la vita delle persone con una malattia genetica rara e delle loro famiglie.

Anche il comune di Patti contribuirà con una somma per la ricerca. “Siamo davvero felici di poter dare il nostro supporto per un momento di solidarietà che sono convinto riunirà tutti i pattesi e non solo nella sensibilizzazione alla ricerca delle malattie genetiche rare – ha commentato il sindaco Gianluca Bonsignore – Un’iniziativa che ci auguriamo di poter ripetere in futuro con passione e la voglia di dare un aiuto concreto alla ricerca. Oltre al contributo del comune, ci auguriamo di poter raccogliere fondi per devolverli alla fondazione Telethon. Ringraziamo l’associazione GB sport per l’impegno che come sempre mette nell’organizzazione sul territorio non solo di questa importante iniziativa”.