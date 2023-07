Messina: al teatro dei 3 mestieri in scena “Manuale di sopravvivenza per boomer”

Giovedì 11 luglio alle 21.15 appuntamento al teatro dei 3 mestieri di Messina con il “Manuale di sopravvivenza per boeme”. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna estiva teatrale ed è adatto a tutta la famiglia. Lo spettacolo, su testo di Mariapia Rizzo, è diretto e interpretato da Stefano Cutriupi e Mariapia Rizzo. Aiutoregia Mariarita Andronaco.

Non è facile per un genitore comprendere e penetrare il mondo dei ragazzi. Le abitudini, il linguaggio, il rapporto con la tecnologia…sono tutte cose che rischiano di mettere in crisi qualunque padre che desideri coltivare il rapporto con il proprio figlio. Per questo l’impacciato signor Cutrupi decide di rivolgersi addirittura ad un Centro di Recupero per “Boomer”; nel centro incontrerà la Dottoressa Rizzo, strampalata e lunatica, che tenterà di spiegargli come si comportano e perfino come parlano i più giovani, facendolo sostanzialmente tornare sui banchi di scuola.

Non sarà facile né per l’uno né per l’altra. Anche perché, in definitiva, i tempi corrono così velocemente che il nuovo viene subito superato da qualcosa di più nuovo. Eppure un segreto per comprendersi c’è ed è quello che alla fine dello spettacolo i due scopriranno insieme.