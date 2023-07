San Piero Patti (Me): fine settimana di musica e letteratura

Fine settimana a San Piero Patti, nel messinese, dedicato alla musica e alla letteratura con i concerti della masterclass “Suoni dal chiostro” e la presentazione con la scrittrice Simona Lo Iacono. Un fine settimana che sarà anche un anticipo del calendario delle manifestazioni estive, ricco di eventi per tutti i gusti.

Il complesso monumentale del convento dei carmelitani, vero gioiello rinascimentale del borgo sampietrino, da giovedì ha aperto le proprie porte agli allievi di una masterclass musicale diretta dal maestro Francesco Bruno e organizzata dall’associazione Schegge d’arte con il supporto dell’amministrazione comunale. I corsi di perfezionamento “Suoni dal chiostro” hanno attirato diversi musicisti e allievi di flauto, pianoforte e fisarmonica che fino a domenica seguiranno le lezioni tenute dai maestri Franco Bruno, conservatorio di Messina; Viktorija Marija Zabrodaité, Nijolé Baranauskaité dell’accademia lituana di Musica; Ivano Biscardi, conservatorio Corelli di Messina.

Ogni sera, per tutta la durata della masterclass, i maestri si stanno esibendo in splendidi concerti e in varie formazioni “offerti” alla comunità sampietrina e agli spettatori. Domenica sera, a partire dalle 20.00, si svolgerà il concerto conclusivo che oltre ai maestri, vedrà esibirsi tutti gli allievi dei corsi.

“Si tratta di un’iniziativa senza precedenti per San Piero Patti – afferma l’assessore alla cultura, Salvatore Pantano – che ci permette di valorizzare i talenti del territorio e al contempo di rendere sempre più vivo e attraente il nostro complesso del Carmine, il cui chiostro riesce sempre ad ammaliare musicisti e spettatori con la sua straordinaria acustica. La masterclass musicale, nata grazie all’impegno dell’associazione Schegge d’arte e all’intuizione della nostra consigliera GIacinta Fazio, è una delle tante iniziative che l’amministrazione Marchello sta mettendo in campo per promuovere una politica culturale condivisa e variegata”. Questo fine settimana sarà arricchito anche dalla presenza della scrittrice Simona Lo Iacono che sarà ospite della biblioteca comunale “Helle Busacca”, sabato pomeriggio alle 18.30 per la presentazione del libro “Il mistero di Anna”. A dialogare con l’autrice saranno Anna Macula, dottoranda di ricerca all’Unime e il libraio Teodoro Cafarelli.