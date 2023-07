Nicolosi (Ct): appuntamento con “una ragazza per il cinema”

Sono iniziate in tutta Italia le selezioni per il concorso nazionale di bellezza e talento “Una ragazza per il cinema”, giunto alla sua 35esima edizione. In vista della finale nazionale che quest’anno si svolgerà al teatro antio di Taormina, domenica 10 settembre, domani si terrà una tappa a Nicolosi, nel catanese, alle 21.00 in piazza Vittorio Emanuele.

A condurre la serata sarà la coppia rodata di presentatori composta da Naomi Moschitta e Cristiano Di Stefano. In programma, tra una stilata e l’altra, in cui le concorrenti si contenderanno l’accesso al palcoscenico del teatro antico di Taormina, anche momenti di spettacolo con il noto Carmelo Caccamo e il suo personaggio “la signora Santina”. Non mancheranno momenti di intrattenimento con la danza dell’accademia “I have a dream” di Elisa Percolla.