Palermo: masterclass al politeama con il dj Angelo Ferreri

Appuntamento martedì 27 giugno a partire dalle 15.00 all’hotel Politeama di Palermo con la masterclass “Dai party defected al #1 di Beatport e Traxsource” con il dj Angelo Ferreri, incoronato da Beatport e Traxsource come miglior artista Jackin House.

I partecipanti alla masterclass potranno accedere al contest “MoodFunk”. Il remix del vincitore sarà pubblicato dalla prestigiosa label di Angelo Ferreri.

Pl4tform, start up musicale situata nel cuore di Palermo e nata dalle idee e dall’esperienza di Vincenzo Callea e Luca Lento, Dj producer siciliani affermati a livello internazionale, presenta la Masterclass “Dai Party Defected al #1 di Beatport e Traxsource” con il dj Angelo Ferreri, dj siciliano classe ’84 che ha suonato in tutto il mondo come guest dj, incoronato da Beatport e Traxsource come miglior artista Jackin House e fondatore della label “Mood Funk Records”, una delle più apprezzate del panorama mondiale. L’appuntamento è per martedì 27 giugno, all’hotel Politeama Palermo (Piazza Ruggero Settimo, 15 – ore 15.00 – Info per partecipare alla Masterclass: 3510113101 Whatsapp o via mail info@pl4tform.com).

Quest’anno sarà data l’opportunità ai partecipanti di accedere all’esclusivo “Contest MoodFunk”. I partecipanti alla masterclass riceveranno gli stems per creare il loro remix. Il remix del vincitore sarà pubblicato, come scritto, dalla label di Angelo Ferreri come prima release del 2024.

Gli argomenti della masterclass di Angelo Ferreri saranno “Studio session delle sue produzioni e Rmx”, in cui l’artista spiegherà le sue tecniche di produzione e suo approccio ai remix; “Worldwide Dj Tour – gestione del Booking” in cui illustrerà come è riuscito a farsi intercettare dai booking internazionali che lo hanno portato a girare il mondo fino ad arrivare al Party Defected. I partecipanti potranno rivolgere domande all’artista. A fine masterclass appuntamento nell’esclusivo rooftop al decimo piano dell’hotel per un aperitivo con DJ set.

Pl4tform ospita due studi di registrazione, un’accademia che organizza corsi per dj producer supportata tra gli altri da RedBull e un ufficio che si occupa di marketing strategico e sviluppa canali promozionali innovativi: “la masterclass è il nostro evento più importante – raccontano i fondatori – e che conclude l’anno accademico. La prima edizione ha visto come protagonista ANGEMI “Dalla Sicilia al Tomorrowland”, mentre la seconda edizione è stata ospitata al Museo Riso, “Come nasce una Hit Mondiale” con l’artista 1979, prima masterclass Techno al Museo”.