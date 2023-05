Montalbano Elicona (Me): torna “Cibus borghi”

Dal 2 al 4 giugno prossimi a Montalbano Elicona, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Messina, tornerà la manifestazione “Cibus borghi con stand gastronomici, mercati dell’artigianato, giochi medievali e tanto intrattenimento. La manifestazione aprirà alle 10.30 per concludersi alle 21.30.

Cibus borghi si propone di valorizzare la cultura gastronomica locale, le tradizioni medievali e le attrattive naturalistiche del comune neroideo, tra i borghi più belli d’Italia. Dopo lo stop forzato delle settimane precedenti che hanno decretato l’annullamento dell’evento, Montalbano si prepara per il prossimo appuntamento.

Due i piatti del giorno di domenica 28 maggio: la pasta n’casciata e la porchetta che i visitatori potranno gustare nel corso della giornata. Presenti in piazza anche stand gastronomici, con la possibilità di assaporare i tipici cibi da street food o acquistare i prodotti locali, dalle provole ai dolciumi.

La calda atmosfera medievale del borgo accompagnerà i visitatori per un lungo fine settimana, il primo di giugno, all’insegna degli antichi sapori. La manifestazione, con il patrocinio della regione siciliana, si sviluppa attorno ad una tematica tanto attuale quanto importante: “Dal seme alla tavola: la genuinità dell’agricoltura, cura del gusto e della tradizione” e punta a rafforzare la consapevolezza della necessità di una filiera controllat.a il territorio, dunque, punto di partenza di un lavoro volto a valorizzare i prodotti tipici dalla terra alla tavola, con uno sguardo alle tradizioni e l’altro all’innovazione.

Prodotto principe della tradizione di Montalbano Elicona è la nocciola, le cui caratteristiche e i cui benefici saranno oggetto di un interessante convegno dal tema: “L’agricoltura al centro del dibattito. Proposte e strategie per la valorizzazione della corilicoltura” che avrà luogo domenica 4 giugno alle 10.30 nella sala convegni “Arnaldo da Villanova” del castello. Seguirà un momento di degustazione di prodotti tipici a base di nocciole.

“Con “Cibus borghi”, e ancora di più adesso con l’evento Antichi sapori, prosegue l’impegno della mia amministrazione nel promuovere Montalbano Elicona come centro di cultura, enogastronomia e tradizione”. Queste le dichiarazioni del sindaco Antonino Todaro. “Ringrazio in particolare – prosegue il primo cittadino – l’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesce per aver creduto nel nostro progetto, contribuendo a portarlo a compimento”.

Nel corso della manifestazione sarà possibile visitare l’antico maniero dalle 09.30 alle 18.30 e i maggiori punti di interesse. In programma anche la possibilità di visite guidate del centro storico medievale e dell’altipiano dell’Argimusco, sito naturalistico ed archeologico, a ridosso della riserva naturale del bosco di Malabotta. Previste due escursioni al mattino (alle 10.00 e alle 11.00) e due nel pomeriggio (16.00 e 17.00). per le prenotazioni è necessario contattare l’ufficio turistico di Montalbano Elicona al numero 0941 678019.

Nel corso delle tre giornate non macheranno momenti di intrattenimento con musica e animazione. Gli eventi vedranno la partecipazione di Radio Zenith e di numerosi gruppi folkloristici che si alterneranno per animare le giornate. Fondamentale il contributo delle associazioni partecipanti, che sapranno rievocare la tipica atmosfera medievale con giochi, falconeria e spettacoli in cui potranno essere coinvolti i visitatori. Per i bambini, a disposizione angoli con giochi e vari gonfiabili.

“Le condizioni meteo avverse ci hanno fortemente penalizzato – afferma Giusy D’Amico, amministratrice di Eurofiere – ma il nostro impegno non viene meno. La macchina organizzativa è pronta a ripartire, per regalare ai visitatori giornate di spensieratezza, divertimento e gusto”.