San Giovanni La Punta (Ct): al teatro di via Ravanusa in scena “casalinghi disperati”

Il teatro di San Giovanni La Punta, nel catanese, è pronto ad ospitare i “Casalinghi disperati” in tre appuntamenti: il primo sabato 20 maggio alle 20.30, il secondo domenica 21 maggio alle 18.00 e il terzo domenica 28 maggio alle 18.00.

Risate in grande quantità e dialoghi serrati nella versione al maschile di “Desperate Housewives”, la fortunata serie televisiva che ha tanto riscosso successo sia in America che in Italia. La commedia in due atti di Cinzia Berni e Guido Polito “Casalinghi disperati”, vede come protagonisti quattro giovani attori che interpretano altrettanti personaggi maschili alla ricerca di una loro identità e dimensione.

Per la regia di Michele Russo, con l’aiuto regia di Luca Parisi, gli attori Alessandro Ragusa, Marco Legname, Luca Parisi ed Emanuele Leotta impersonano, rispettivamente, il buongustaio Marco, l’ambiguo Alessandro, l’ansioso Luca e l’invadente Emanuele. Personaggi “costretti” a vivere sotto lo stesso tetto per ridurre i costi dell’affitto. “Una fiction” trasferita sul palcoscenico, dove i quattro amici danno vita a tragicomici intrecci dagli insospettabili esiti, che portano lo spettatore ad una quantità di risate.

La compagnia teatrale “Sotto il tocco”, dopo che nel 2010 in esclusiva in Sicilia con il tour estivo aveva toccato diverse piazze siciliane, quest’anno, a distanza di 13 anni, ha pensato di riportare in scena la brillante commedia con le scene di Salvino Scirè, direttrice di palco, Mariacarmela Cantale, tecnico audio e luci Michele Oliveri.