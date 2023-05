Montalbano Elicona (Me): maggio in festa con “Cibus borghi”

Per quattro fine settimana Montalbano Elicona, uno dei borghi più belli d’Italia, in provincia di Messina, ospiterà la manifestazione “Cibus borghi”. In programma stand gastronomici, mercatini artigianali, giochi medievali e tanto intrattenimento per grandi e piccoli. Appuntamento ogni domenica, a partire dal 7 maggio, per 4 settimane consecutive.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale e da Eurofiere, avrà come elemento focale il cibo tradizionale. Ogni domenica, in particolare, sarà dedicata ad un piatto che i visitatori potranno degustare. Si inizierà il 7 maggio con i tipici e gustosissimi maccheroni al sugo di suino nero. Domenica, 14 maggio, sarà la volta della porchetta per proseguire il 21 maggio con la pasta n’casciata e si concluderà il 28 maggio con lo stinco di maiale. Un menu che guiderà i degustatori in un viaggio nel medioevo, tra i sontuosi banchetti regali, le danze, le rievocazioni storiche e la riproposizione di giochi tipici, grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni.

“Cibus borghi rappresenta una nuova e grande sfida per il borgo di Montalbano Elicona – dichiara Antonino Todaro, il sindaco – il quale spiega anche che l’idea che lo ha spinto, con l’amministrazione, a promuovere questo evento, in continuità con i precedenti, è quella di creare una nuova forma di turismo, che possa coniugare l’immenso patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, con il patrimonio enogastronomico di Montalbano Elicona, consentendo così una più ampia promozione e valorizzazione del borgo.

Concorde con le dichiarazioni di Todaro anche il suo vice, con delega al turismo e alla cultura, Fabio Truglio che dice: “l’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio enogastronomico locale unitamente al patrimonio artistico culturale e farlo diventare punta di diamante nell’ambito nazionale ed internazionale”. Una sinergia di intenti, quella messa a punto a Montalbano Elicona, che sotto la regia di Eurofiere, è riuscita nell’obiettivo di mettere in rete le associazioni e gli operatori e produttori del territorio, per offrire ai potenziali visitatori un’ampia offerta di attività collaterali che contribuiranno ad arricchire il programma delle giornate.

“Grazie alla positiva sinergia tra amministrazione comunale, attività commerciali ed associazioni – dichiara Mario Sidoti, assessore comunale alle attività produttive – stiamo realizzando un evento che garantirà anche dinamismo all’economia locale e sarà occasione di un piacevole soggiorno per residenti e turisti nel mese di maggio”.

Nel corso delle quattro domeniche sarà anche possibile visitare il castello dalle 09.30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.30, nonché i maggiori punti di interesse. In programma anche la possibilità di visite guidate del centro storico medievale e dell’altopiano dell’Argimusco, sito naturalistico ed archeologico, a ridosso della riserva naturale del bosco di Malabotta. Ci saranno due escursioni al mattino e due al pomeriggio (con partenza alle 10.00 e alle 11.00, alle 16.00 e alle 17.00). Per le prenotazioni è necessario contattare l’ufficio turistico di Montalbano Elicona al numero 0941 678019. Non mancheranno musica e animazione. L’evento vedrà la partecipazione di Radio Zenith, e sarà animato dalla musica dei Duolist.

“L’edizione 2023 di Cibus Borghi potrebbe essere la prima di molte edizioni” – spiega Giusy D’Amico, amministratrice di Eurofiere, azienda specializzata nella realizzazione di progetti di eventi e manifestazioni. “Abbiamo creduto sin dal primo momento nelle grandi potenzialità di Montalbano Elicona – dichiara ancora D’Amico – sia dal punto di vista storico, sia da quello paesaggistico”. L’appuntamento è per tutte le domeniche di maggio dalle 10:30 alle 21:30