Catania: si cammina con la sesta edizione della Jane’s walk

Jane’s Walk è un’iniziativa, giunta alla XVII edizione, che vede nei giorni del 5-6-7 maggio 2023, realizzare, in tutto il mondo, passeggiate di quartiere in cui i cittadini scoprono e discutono i luoghi della propria città.

La manifestazione è dedicata a Jane Jacobs che è stata un’antropologa ed attivista statunitense, naturalizzata canadese, le cui teorie hanno influenzato lo sviluppo delle città nordamericane. Attualmente sono oltre cinquecento le città che in tutto il mondo passeggiano in nome di Jane Jacobs.

Nell’ambito del progetto internazionale Jane’s Walk, saranno realizzate a Catania sei passeggiate di quartiere. Le passeggiate – cinque a piedi ed una a piedi e in bicicletta – hanno in generale come finalità far conoscere ai partecipanti alcuni luoghi della città di Catania e ricavarne giudizi, considerazioni e proposte su possibili interventi che ne migliorino la qualità.

Esse saranno l’occasione per discutere coi partecipanti dei problemi e dei desideri legati alla mobilità ed agli spazi pubblici del capoluogo etneo. L’idea è che i presenti, chiacchierando fra loro, si interroghino sui luoghi prefigurando anche possibili scenari futuri per gli spazi.

Problemi ed aspettative saranno raccolti dai walk leader – gli animatori delle singole passeggiate – in alcuni report che verranno consegnati in un evento pubblico alla futura amministrazione comunale perché ne tenga in considerazione nella redazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, del PRG Piano Regolatore Generale e naturalmente in tutti quei progetti che riguardano il territorio catanese.

Tale evento – che si terrà a Settembre-Ottobre 2023 – vedrà i walk leader raccontare le proprie passeggiate alla cittadinanza. Esso verrà organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e Sociali dell’università degli Studi di Catania, referente prof. Carlo Colloca.

Le passeggiate sono state promosse dal “City Organizer” per Catania, Gaetano Manuele, dai “Walk Leader“ Claudia Cantale, Davide Crimi, Diego Fiorentino, Teresa Graziano, Marco Oddo, Giusy Pappalardo, Anna Quattrocchi, Luca Ruggiero, Laura Saija, Elvira Tomarchio e dalle associazioni Acquedotte. Arci territoriale Catania, CittàInsieme, Comitato popolare Antico Corso, DISUM, Famiglie SMA, FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D., Gruppo di ricerca REVERSE/programma di ricerca PIA.CE.RI UNICT, Legambiente Catania, Officine Culturali, Società Geografica Italiana, Talità Kum, WWF Sicilia Nord Orientale, collabora il Dipartimento Scienze Politiche e Sociali – UNICT.

L’evento viene creato in risposta a una call dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) ed i risultati delle passeggiate saranno accessibili a tutti tramite il blog ufficiale dell’evento http://janeswalk-catania.blogspot.it/, la pagina Facebook Jane’s Walk Catania e la pagina dedicata a Catania nel sito internazionale dell’iniziativa https://janeswalk.org/italy/catania.

I walk leader avranno inoltre la possibilità di esporre le proprie passeggiate all’interno di un workshop nazionale dedicato alla Jane’s Walk denominato “INU per Jane’s Walk 6.0” che si svolgerà all’interno della Biennale dello Spazio Pubblico, promossa dall’omonima associazione. La BiSP quest’anno si svolgerà dal 24 al 27 Maggio a Roma.

Questo il programma dettagliato delle passeggiate:

Venerdì 5 Maggio

Ore 10.00

Passeggiata: Immagina l’antico Corso: trasformazioni urbane e sociali, ieri, oggi, domani

Raduno: Bastione degli infetti

A cura di: Comitato popolare Antico Corso, Officine Culturali, Arci territoriale Catania, DISUM , Città insieme

Walk Leader: Elvira Tomarchio – Claudia Cantale

Ore 15.00

Passeggiata: Spazi pubblici di prossimità a Librino: cosa direbbe Jane Jacobs oggi?

Raduno: Di fronte al centro Talità Kum, Viale Moncada, 2

A cura di: Gruppo di ricerca REVERSE/programma di ricerca PIA.CE.RI UNICT, Società Geografica Italiana, in collaborazione con Associazione Talità Kum.

Walk Leader: Teresa Graziano – Giusy Pappalardo – Luca Ruggiero – Laura Saija

Sabato 6 Maggio

Ore 9.00

Passeggiata: Una riserva da scoprire

Raduno: Centro Polifunzionale Oasi del Simeto

A cura di: WWF Sicilia Nord Orientale

Walk Leader: Diego Fiorentino

Ore 10.00

Passeggiata e pedalata: Riflessione sulla città

Raduno: Largo Rosolino Pilo

A cura di: FIAB Catania – MONTAinBIKE Sicilia A.S.D.

Walk leader: Marco Oddo

Ore 10.30

Passeggiata: Spazi antropologici di prossimità – Catania’s next life

Raduno: via Santa Barbara

A cura di: Associazione Acquedotte

Walk leader: Davide Crimi

Domenica 7 Maggio

Ore 11.00

Passeggiata: Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fiori

Raduno: Via Coppola (davanti libreria Mondadori)

A cura di: Legambiente Catania, Famiglie SMA

Walk leader: Anna Quattrocchi