Catania: Daniele Lo Porto è il nuovo presidente dell’USSI

È Daniele Lo Porto il nuovo presidente dell’USSI, unione stampa sportiva italiana, sezione di Catania. Lo Porto è stato eletto all’unanimità, così come il vicepresidente Nunzio Currenti. A completare il direttivo sono: Enzo Stroscio, segretario; Lucio Di Mauro, comunicazione e rapporti con la stampa; Max Licari, Luigi Saitta e Gianluca Virgillito, consiglieri. Eletto per cooptazione anche il consigliere Alessandro Fragalà.

Un ringraziamento, da tutta l’assemblea, al commissario straordinario Antonio Foti che nei mesi scorsi e fino a questo appuntamento elettivo, su mandato del presidente regionale dell’Ussi, Gaetano Rizzo, ha guidato la sezione catanese con serietà e impegno. A presiedere l’assemblea è stato proprio Rizzo, alla presenza del vicesegretario regionale, Concetto Mannisi, il quale ha espresso “soddisfazione per la conclusione del commissariamento della sezione catanese, frutto di una ritrovata armonia, a tutti i livelli, all’interno di Assostampa Catania: un momento importante, perché un sindacato unito è certamente più efficiente ed efficace rispetto a un sindacato dilaniato da momenti di contrasto fine a se stessi”.

Presente anche il presidente onorario Giacomo Cagnes e anche il segretario dell’Assostampa provinciale Filippo Romeo che ha affermato: “Confido molto nel ruolo dell’Ussi e di tutti i gruppi di specializzazione all’interno del nostro sindacato. Sono certo che il nuovo direttivo, a cui va l’augurio di buon lavoro, riuscirà ad imprimere una svolta nell’attività dei giornalisti sportivi e a rilanciare la sezione catanese”.

Grande armonia, condivisione di ambiziosi progetti, si sono individuati nuovi obiettivi, programmi e propositi. Ovviamente, in primis, non mancheranno le iniziative sindacali e la ripresa dei rapporti istituzionali con le federazioni sportive, con uno sguardo alla formazione, senza far mancare anche sempre gradite attività ricreative. Insomma, la nuova squadra è già al lavoro, ancora una dimostrazione che l’USSI opera per il massimo riconoscimento e per la crescita del giornalismo sportivo e per la migliore tutela di tutti i giornalisti del settore.

“Preferisco considerarmi non un “presidente”, ma il capitano di una squadra di colleghi che giocherà con passione e impegno, per la crescita della categoria, con particolare attenzione ai giovani”. Ha dichiarato Daniele Lo Porto, cronista sportivo del Giornale di Sicilia, collaboratore di TGS, già segretario provinciale di Assostampa Catania e attualmente consigliere regionale del sindacato unitario dei giornalisti italiani. Non c’è dubbio che ci vuole un gruppo coeso di persone per fare la differenza e vedere risultati di grande impatto. L’impegno individuale in uno sforzo di gruppo: è quello che fa funzionare un team e questo appena eletto è pronto a lavorare sul campo.

In conclusione, lo stesso Gaetano Rizzo, presidente regionale dell’USSI, Giuseppe Di Bella, revisore dei conti nazionale dell’USSI, Francesco La Rosa e Antonio Foti, consiglieri regionali dell’USSI, hanno augurato buon lavoro al neo eletto presidente Lo Porto e a tutto il Consiglio direttivo, sottolineando l’importanza di raggiungere obiettivi in linea con le aspettative degli iscritti.