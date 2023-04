Catania: Almaviva, in bilico 180 posti di lavoro

Sit-in dei lavoratori Almaviva a Catania, domani, per chiedere la ripresa del tavolo ministeriale e un intervento da parte del governo nazionale. Sono 180 le persone che potrebbero perdere il loro posto di lavoro.

Domani, a partire dalle 10.00, in via Etnea, angolo via Prefettura, i dipendenti di Almaviva contact terranno un sit-in organizzato da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Ugl comunicazioni. Una protesta che continua sulla scia delle iniziative intraprese dai sindacati nelle scorse settimane per invocare l’immediata ripresa del tavolo ministeriale e rivendicare un tempestivo e risolutivo intervento del governo nazionale perché nessuno dei lavoratori perda il proprio posto di lavoro.

“La vertenza Almaviva contact, che a Catania vede coinvolte circa 180 unità – dichiarano i sindacati – rischia di trasformarsi in un vero e proprio massacro sociale, generando una ricaduta devastante per la nostra città e l’intero territorio siciliano”.