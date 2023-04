Sant’Agata di Militello (Me): al liceo Sciascia presentato il progetto “economic@mente”

È stato presentato al liceo Sciascia Fermi di Sant’Agata di Militello, nel messinese, il progetto “economic@mente – metti in conto il tuo futuro”. Si tratta di un progetto promosso dall’ANASF, associazione nazionale consulenti finanziari, che ha coinvolto le IV B del liceo scienze umane e IV D del liceo scienze umane, opzione socioeconomico.

Il progetto dell’istituto, diretto da Maria Larissa Bollaci, è stato inserito tra le iniziative della settimana della global money week 2023, manifestazione internazionale promossa dall’OCSE e coordinata in Italia dal comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria.

“Economic@mente” si occupa di promuovere la cultura finanziaria come mezzo per migliorare il proprio benessere. Educare i giovani al risparmio partendo dalle reali esigenze personali è il tema cardine del progetto. L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva e propositiva degli studenti che hanno preso parte all’evento con entusiasmo. Durante gli incontri ha preso la parola Gaetano D’Este Orioles, relatore dell’evento insieme a Nunzio Rinaldi, coordinatore territoriale Anasf per la Sicilia. Loro hanno saputo coinvolgere gli studenti.

Tra i temi trattati anche il tempo e la sua gestione, gli obiettivi di vita, l’investimento e l’indebitamento, la protezione e la previdenza, il valore della pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed efficiente. Grande soddisfazione è stata espressa dalla referente alla legalità, Patrizia Drago e dalle docenti Sarina Amata, Michela Capitti, Livia Geraci e Antonella Grimaldi. Rafforzare le proprie conoscenze è fondamentale per raggiungere un maggiore benessere finanziario, soprattutto in un periodo di grandi cambiamenti come quello attuale. Al termine della partecipazione all’evento gli studenti hanno ricevuto un attestato di partecipazione.