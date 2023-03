San Giovanni La Punta (Ct): in scena “Tra moglie e marito non mettere il dito”

“Tra moglie e marito non mettere il dito” è il titolo dello spettacolo teatrale che andrà in scena al teatro di San Giovanni La Punta, nel catanese. Tre gli appuntamenti: sabato 18 marzo alle 20.30; domenica 19 marzo alle 18.00 e domenica 26 marzo alle 18.00.

Risate, divertimento e tanto amore per la nuova commedia brillante dell’associazione teatrale “Sotto il tocco”. Tre appuntamenti per il testo teatrale di Valentina Gaidano dal titolo “Tra moglie e marito non mettere il dito” per la regia di Giovanni Maugeri. La commedia andrà in scena al teatro di via Ravanusa a San Giovanni La Punta.

Una trama avvolgente e intrigante intorno a Giorgio ed Anna. I due protagonisti sono una giovane coppia innamorata a tal punto da decidere di sposarsi nel giro di sei mesi. Una unione che non va a genio alle loro madri Elsa e Mariella che tenteranno di rovinare in ogni modo questo matrimonio. A questa missione di distruzione coniugale prenderà parte anche l’ex fidanzato della sposa, Enrico detto Henry, ancora innamorato di Anna. Forse solo Paola, migliore amica di Anna, potrà riuscire a sbrogliare questa matassa oppure no? Riusciranno gli sposini a vivere la loro storia d’amore o saranno le suocere a portare a termine la missione?

“Ho scelto questa commedia – spiega il regista, Giovanni Maugeri – perché sin dalla prima lettura l’ho trovata interessante, leggera, divertente ma allo stesso tempo capace di fornire spunti di riflessione. La mia natura romantica mi ha reso sognatore e sostenitore dell’amore. L’amore può essere presente e racchiuso in infinite cose, non solo nelle relazioni di coppia, ma anche in quelle dell’amicizia, familiari, nell’amore per il proprio lavoro. Ed è proprio grazie all’amoro per questo lavoro, il teatro, che con questo gruppo di giovani e bravi attori abbiamo messo su questo spettacolo e sono sicuro che il nostro amore arriverà anche a voi”.

Nel cast, insieme a MAugeri, ci saranno Barbara Gutkowksi, Serena Lo Bue, Linda Cantarella, Francesco Macaluso e Sarah Raimondo. Assistente alla regia Alessandro Ragusa. Direttrice di palco Elisabetta Russo, scenografia Salvino Scirè. Audio e luci di Luca Coco.