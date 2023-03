Misterbianco (Ct): si inaugura la nuova viabilità alla scuola don Milani

Taglio del nastro a Misterbianco, nel catanese, per la nuova viabilità di accesso all’istituto comprensivo don Milani nel quartiere Lineri, una delle scuole più importanti della città. Il progetto dell’amministrazione comunale ha portato al recupero di uno spazio inutilizzato e alla realizzazione di una bretella che facilita gli ingressi e le uscite di persone e veicoli nell’area dell’istituto.

Alla cerimonia erano presenti: Marco Corsaro, il sindaco; Giulio Giambrone, dirigente scolastico e il corpo docente della scuola. Emozionante è stato il discorso della baby sindaco dell’istituto, Chiara Morana che, dando voce all’apprezzamento di tutta la comunità scolastica sul progetto, ha augurato “buona strada a tutti”.

“Consegniamo oggi la nuova via di accesso alla scuola don Milani – ha dichiarato il sindaco Marco Corsaro – un’innovazione che promette di migliorare la qualità della vita degli alunni, degli insegnanti, di tante famiglie e dell’intero quartiere. Anche di quest’opera si parlava da anni, oggi finalmente il progetto si traduce in realtà. Manteniamo l’impegno a investire nella scuola per una città che prepara i suoi giovani al futuro in ambienti sicuri, confortevoli, moderni e sostenibili. Grazie alla governance scolastica, ai nostri uffici e a tutti coloro che hanno lavorato per portare a compimento l’opera” – ha cocluso il primo cittadino Corsaro.