Castelbuono (Pa): concerto di beneficenza per una chiesa in Camerun

Concerto di beneficenza a Castelbuono, nel palermitano, a favore di una chiesa in Camerun. Appuntamento per domenica 12 marzo al centro Sud, a partire dalle 17.00 con “Note giovanili di carità”, concerto di beneficenza curato dalla Caritas diocesana e dal gruppo giovani missionari della diocesi.

Si esibiranno al violino Samuele Palumbo e Tancredi Spitale e gli strumentisti Mario Marzullo e Raffaele Conoscenti. Nel corso del pomeriggio don Fernand Aimé Ateba, parroco di Etaka, in collegamento dalla chiesa di Etaka (Obala-Camerun) presenterà il viaggio nella missione di Obala. L’ingresso all’appuntamento musicale è libero.

La serata di beneficenza vuole contribuire alla costruzione della nuova chiesa di Etaka (Camerun), edificazione alla quale sta partecipando anche la diocesi di Cefalù, frutto della fraterna collaborazione tra la chiesa cefaludense e la diocesi camerunense.

Nel luglio 2021 la diocesi di Cefalù ha organizzato un primo viaggio missionario durante il quale sono stati consegnati 120 banchi ad una scuola del villaggio di Bitsinda (Camerun), consentendo ai bambini di poter studiare insieme. Un aiuto concreto alla crescita per i più piccoli di quel villaggio. Durante il viaggio dell’agosto 2022 invece, grazie alla generosità della comunità diocesana, la chiesa di Cefalù ha offerto 240 divise per i bambini delle scuole, 83 banchi per la nuova Chiesa di Etaka e attrezzi agricoli per i campi. Prossime tappe di “Note giovanili di Carità” il 26 marzo a Valledolmo, il 16 aprile ad Alia, il 23 aprile a Montemaggiore Belsito e il 30 aprile a Polizzi Generosa.