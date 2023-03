Carlentini (Sr): grazie al Lions controlli alla vista gratuiti

Grazie al Lions di Lentini, è stata data possibilità a tanti cittadini di usufruire di visite gratuite oculistiche. Le visite si sono svolte a Carlentini, nel siracusano. A comunicarlo è il presidente del Lions, Angelo Lopresti, a conclusione della giornata di controlli gratuiti.

Si rinnova l’attività annuale di screening per la prevenzione della vista che i Lions mettono in campo a tutela del territorio. Lo scorso venerdì mattina è stato realizzato lo screening nonostante il fastidioso forte vento gelido. In camper dell’unità mobile oftalmologia del distretto Lions Sicilia 108 YB, diretto dal governatore, Maurizio Gibilaro, un mezzo debitamente attrezzato per l’occasione, ha sostato nella centralissima piazza Diaz di Carlentini, dalle 09.00 alle 13.00, effettuando una serie di visite gratuite e informative alla cittadinanza.

All’appuntamento si sono presentati in tantissimi, la gente ha accolto con molto piacere l’opportunità di effettuare un controllo sanitario. Per l’occasione il Lions si è avvalso della consulenza d iun socio del club, l’oculista Renato Patti, peraltro già dirigente medico dell’ex Inam di Lentini. L’attività è stata fortemente voluta dal presidente del club, Angelo Lopresti, al suo secondo mandato consecutivo e particolarmente sensibile alle esigenze sociali e sanitarie del territorio. Coadiuvato dal referente di club, Franco Belfiore e dai soci, hanno portato l’unità mobile nella città di Carlentini, dove fino ad oggi non era ancora stata fatta questa giornate. Le visite sono state totalmente gratuite con lo scopo di fornire un servizio di prevenzione sanitaria sul territorio e di indirizzo per eventuali approfondimenti diagnostici. L’attività ha avuto il pieno sostegno e supporto del sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, che è stato tra i testimonial dell’evento.

“Sono contento che il presidente del club di Lentini, Angelo Lopresti e i soci hanno attenzionato anche la nostra città – hanno commentato i cittadini all’unisono – Oggi un considerevole flusso di persone sta potendo usufruire delle visite oculistiche gratuite che, in un periodo di crisi come questo, è qualcosa di utilissimo a tante famiglie”. Il presidente del club, Angelo Lopresti ha detto che “questa esperienza su Carlentini è stata gratificante. Ringrazio il sindaco Stefio per la sua collaborazione e la grande sensibilità che ha mostrato verso la cittadinanza accogliendo il nostro service. È un’esperienza che abbiamo fatto già a Francofonte grazie al sindaco Daniele Lentini e con l’open day a Lentini col sindaco Rosario Lo Faro.

Ciò conferma il nostro rapporto di collaborazione con le istituzioni e di servizio sul territorio. Tengo a sottolineare – prosegue Lopresti – la valenza di queste attività di servizio alla comunità per il fatto che l’80% dei casi di malattie oculari sono prevenibili o trattabili. Il primo passo per la prevenzione è la consapevolezza. Il secondo è la diagnosi precoce tramite il controllo della vista. Noi Lions siamo stati definiti a livello internazionale come i cavalieri della vista. Ogni giorno in tutto il mondo partner Lions con esperienza medica e leader delle comunità, si impegnano a controllare bambini, studenti della scuola primaria e adulti per identificare quelli a rischio di perdita della vita. Le sedi dei controlli della vista dei Lions variano dalle scuole ai luoghi di lavoro, agli eventi per la salute pubblica tenuti dalle comunità e i metodi di controllo dipendono dal gruppo di età. I risultati, però, sono sempre gli stessi. La diagnosi precoce porta a interventi tempestivi, trattamenti professionali e vista migliorata o curata.