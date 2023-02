Catania: si presenta il libro “cucina con Katia”

“Cucina con Katia, ricette, tradizioni e curiosità”, il libro di Katia Sicari, sarà presentato sabato prossimo a Catania alle 17.00 alla libreria “Catania libri” di viale Regina Margherita 2.

L’evento sarà presentato da Susanna Basile, psicologa e content editor del magazine “Le culture.it” e accoglierà un vasto pubblico. Nel corso dell’incontro l’autrice racconterà la sua storia e le sue ricette anche attraverso una piccola degustazione di piatti dolci e salati.

Il volume nasce dalla collaborazione con la casa editrice SG book publisher su un tema caro e che appassiona la maggior parte degli italiani: il buon cibo. Un libro ispirato alle tradizioni regionali con ricette che sposano sapori della terra natìa, la Sicilia, con quelle della terra che ha accolto per tanti anni l’autrice: la Puglia.

Un racconto che si sviluppa in parallelo attraverso la storia della stessa autrice, della sua continua ricerca e del voler proteggere, preservare e rielaborare le tradizioni culinarie italiane; un viaggio che parte dalla Sicilia e arriva in Puglia con ricette, storie e curiosità. Non solo una passione, un vero atto d’amore per chi apprezza e ama la cucina senza trascurare chi è alle prime armi ed è ancora lontano da questa forma d’arte”.