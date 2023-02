Messina: al teatro dei 3 mestieri in scena la “Familia Paone”

Una storia dell’emigrazione italiana in Sudamerica. Di questo parla la “Familia Paone”, spettacolo teatrale che andrà in cena sabato 11 alle 21.00 e domenica 12 febbraio alle 18.30 al teatro dei Tre mestieri di Messina. Uno spettacolo prodotto dal teatro stabile d’Abruzzo, con la regia e l’interpretazione di Rossella Gesini e Stefano Angelucci Marino, che è anche l’autore del testo, che parla dell’emigrazione degli italiani in Sud America.

Sul palco nove personaggi, tutti membri della stessa famiglia, che incrociano le loro vite segnate dallo sradicamento e dalla perdita di identità. Un racconto, come un fiume in piena, da una generazione all’altra, da un modo di vivere e di intendere la vita all’altro, tutti con il fardello di un’identità sospesa.

È una storia di integrazioni mancate e amori appassiti, una storia che distrugge e consuma. È la storia della famiglia Paone. Quattro generazioni di maschi italiani con mogli e figli al seguito. In una girandola di incotri e scontri familiari, ognuno proverà a convincere Emanuele Paone, il figlio più piccolo della coppia più giovane, ad accettare un’importante offerta di lavoro ricevuta. Ne esce fuor uno spaccato in parte comico e in parte tragico. Per la precisione tragicomico.