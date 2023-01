Trapani: l’ente Futura apre le porte a famiglie e studenti

Futura, l’ente di istruzione e formazione professionale di Trapani, apre le porte a famiglie e studenti. Appuntamento per domani, giovedì 19 gennaio, dalle 15.00 alle 18.00, per scoprire l’offerta formativa 2023/2024 che sarà illustrata dagli insegnanti e dai tutor. La scuola professionale dei mestieri proporrà ai visitatori degustazioni, performance e servizi di hair styling e make up gratuiti.

Con un’esperienza più che ventennale, Futura è un ente di istruzione e formazione professionale presente sul territorio siciliano con le sue sedi dislocate nelle province di Catania, Caltanissetta, Agrigento, Trapani e Palermo. Futura propone percorsi di istruzione e formazione professionale finanziati dalla regione per coloro che si trovano nel periodo di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

In particolare: i corsi di operatore del benessere, acconciatura; operatore del benessere, estetica; operatore della restirazione, cuoco e operatore elettrico ossia elettricista.

si tratta di percorsi di qualità e di valore che favoriscono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, di pari dignità rispetto all’offerta scolastica tradizionale e i titoli rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale. Ai percorsi potranno iscriversi i giovani che hanno concluso il percorso di studi alla scuola secondaria di primo grado e che hanno un’età tra i 13 e i 17, oppure chi ha frequentato uno o più anni delle superiori e vuole cambiare indirizzo di studi.

I percorsi di qualifica hanno 3 anni a conclusione dei quali gli studenti sosterranno un esame finalizzato ad acquisire l’attestato di qualifica professionale. Il titolo consente di accedere ad un quarto anno per conseguire il diploma tecnico professionale. È inoltre possibile rientrare nel sistema scolastico per ottenere anche un diploma di scuola secondaria superiore. I corsi sono gratuiti e tablet e materiali didattici sono forniti dall’Ente.

Il percorso di formazione è strutturato in due distinti momenti: la didattica d’aula che ha il duplice scopo di fornire agli allievi una preparazione teorica relativa alle competenze di base ed agli assi culturali della scuola superiore e la preparazione tecnico-professionale attenta alle richieste del mercato del lavoro. Inoltre, per rendere efficace e concreto il oercirsim sono previsti stage in aziende che operano nei settori professionali di riferimento. Quest’esperienza permette agli allievi di sperimentare concretamente il ruolo professionale e verificare sul campo le competenze ed abilità acquisite durante la fase teorico-pratica. Inoltre, i giovani che frequentano un percorso di istruzione presso Futura, contemporaneamente possono essere assunti come apprendisti.

Si tratta dell’apprendistato di primo livello, un contratto di lavoro finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani tra i 15 ei 25 anni nel mondo del lavoro. Le domande di iscrizione al primo anno dei percorsi di qualifica triennale, per ragazzi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, possono essere presentate esclusivamente online fino al 30 gennaio su www.istruzione.it/iscrizionionline/.

Oltre all’open day, la disponibilità a visitare la sede di Trapani è illimitata nel tempo. È sufficiente contattare la segreteria e richiedere un appuntamento.