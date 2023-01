Gravina (Ct): il giuramento del neo assessore Michelangelo Barravecchia

È Michelangelo Barravecchia il nuovo assessore del comune di Gravina di Catania. Il neo assessore ha giurato davanti al sindaco del centro catanese, Massimiliano Giammusso; alla segretaria generale Stefania Finocchiaro e alla vice segretaria generale, Ornella Castellani.

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo assessore Michelangelo Barravecchia che torna a far parte della nostra squadra – ha detto il sindaco Massimiliano Giammusso – Si tratta di un gradito ritorno nell’ambito di un avvicendamento programmato frutto della volontà del sindaco e dell’intera coalizione di coinvolgere nella squadra amministrativa i riferimenti politici più rappresentativi delle liste che hanno contribuito alla vittoria delle elezioni del 2018.

Ringrazio fortemente l’assessore Franco Marcantonio per il grande lavoro amministrativo svolto fin qui, da consigliere prima e assessore poi, e per l’aver rappresentato in questi anni, in qualità di responsabile della lista “impegno per Gravina” insieme a tutti i partecipanti della lista stessa, una componente politica fondamentale per la coalizione, che ha sempre lealmente e coerentemente sostenuto con forza l’amministrazione comunale che è stata fino ad oggi sempre direttamente rappresentata in Giunta e grazie alla cui disponibilità abbiamo oggi potuto procedere al concordato ritorno in giunta di Michelangelo Barravecchia.

Emozione e felicità per il nuovo incarico politico trapelano dalle parole del neo assessore Michelangelo Barravecchia. “Ringrazio il sindaco Giammusso per questa grande opportunità e allo stesso tempo dico grazie a tutto il gruppo “Uniti per cambiare” di cui sono espressione. Affronterò questa nuova sfida con lo stesso impegno e la responsabilità di sempre”.

“Grande soddisfazione per questa nomina è stata espressa anche dal vice sindaco Rosario Condorelli e dai consiglieri comunali Angela Zanghì e Teresa Campanile del gruppo “Uniti per cambiare” che hanno partecipato alla cerimonia d’insediamento del neo assessore. “La nomina di Michelangelo Barravecchia per il nostro gruppo Uniti per cambiare, è motivo di orgoglio– ha detto il vice sindaco Rosario Condorelli – Siamo certi che saprà farsi apprezzare per il suo impegno”.

Il Sindaco Massimiliano Giammusso ha inoltre provveduto alla nomina di esperto del sindaco al dottor Mirko Marcantonio, giovane professionista laureato in Economia, attualmente impiegato presso un ente pubblico come esperto dei fondi Pnrr, alle cui competenze nel settore dell’economia, delle arti e dello sport si rivolgerà per qualificare l’azione amministrativa in questo ultimo scorcio di mandato.

L’incarico verrà svolto a titolo gratuito e senza oneri per il Comune. Mirko Marcantonio subentra a Salvatore Fazio, fino ad oggi esperto del sindaco nelle stesse materie, che si è dimesso in seguito alla sua nomina nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, suo partito di riferimento.

“La nomina di Mirko Marcantonio come mio esperto garantisce all’amministrazione comunale le rinnovate energie, l’entusiasmo ed il qualificato supporto tecnico di un giovane professionista dal curriculum già importante. – ha spiegato il sindaco Massimiliano Giammusso – Ringrazio particolarmente Salvo Fazio che ha fino ad oggi brillantemente svolto il ruolo di mio consulente tecnico nelle stesse materie, dando grande supporto alle politiche amministrative gravinesi, che ha deciso di concentrarsi sul nuovo ed impegnativo ruolo di dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, suo e mio partito di appartenenza, ruolo nel quale sono certo saprà rappresentare egregiamente le istanze della nostra comunità cittadina, che necessita di una rinnovata attenzione anche da parte di quello che ricordiamo essere il partito di riferimento del governo nazionale e regionale, nonché tra i principali anche in seno al Parlamento Europeo”.