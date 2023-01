Messina: la Gold & Gold si conferma al quarto posto

La Gold & Gold di Messina si conferma al quarto posto nel campionato di pallacanestro. I giallorossi superano senza problemi la Dierre Reggio Calabria con il punteggio di 94-60 e conquistano il quarto successo consecutivo, nono in campionato.

La squadra, allenata da Pippo Sidoti, ha mostrato un’ottima solidità difensiva, limitando i reggini e una buona vena realizzativa. Protagonisti della serata il rientrante Scimone, autore di 24 punti (5 triple) e il croato Linde (20 con 4 triple). In doppia cifra anche Di Dio (13) e Mancasola (12). Ma i meriti vanno suddivisi fra i giocatori impiegati da Sidoti. Tutti hanno dato il proprio contributo per il raggiungimento del risultato.

La vittoria contro i reggini ha permesso agli scolari di agganciare a quota 18 punti l’Alfa Catania e di mantenere inalterato lo svantaggio dalle prime tre della classifica. La gara è stata equilibrata solo nel primo periodo, quando la Dierre appariva più quadrata e rispondeva colpo su colpo alle iniziative dei giallorossi. Collier Brooms e Smorto trovavano punti importanti, mentre per i messinesi erano Mancasola e soprattutto Linde a bucare la retina avversaria.

Il gioco da tre di Scimone, regala a Messina il +8 (23-15) che chiude i primi dieci minuti di gioco. Con Smorto in panchina, gravato di due falli, le certezze dei calabresi cominciano a venire meno. Romeo e Ripepi tengono in linea di galleggiamento la Dierre (30-22). A spaccarea la partita ci pensa Scimone che, con tre triple e due liberi, confeziona un break di 11-12 per il 41-24. Gli ospiti soffrono parecchio, non bastano le iniziative di Manisi e Collier Brooms. È ancora Scimone con altri cinque punti a trascinare Messina ul +19 (48-29) nel finale del primo tempo.

Al ritorno in campo, la Gold & Gold non molla la presa,Maddaloni Cordaro (3), Di Dio (5) e Scimone piazzano un nuovo break di 11-0, la basket school vola sul +30 (59-29). Il vantaggio dei messinesi raggiunge il +35 con i canestri di Leo Di Dio e Obitsoe (68-33). La Dierre cerca di reagire, piazza un break di 13-2, protagonisti Manisi, Laganà e Ripepi. Coach Sidoti chiama time out e manda nuovamente in campo Mancasola e Linde. È propri l’ala croata a rimettere le cose a posto. Prima realizza un canestro da sotto, poi due tiri liberi per via di un fallaccio subito da Ripepi e, infine, mette una tripla. Il punteggio al 30esimo è di 77-47 a favore della Gold & Gold.

Nell’ultimo quarto, Messina gestisce al meglio il vantaggio, malgrado le iniziative di Manisi e Collier Broms e nel finale con i canestri di Mancasola e Obitsoe, fissa il punteggio sul 94-60. Finisce con i peloritani al centro del campo a festeggiare la vittoria con l’ormai proverbiale selfie. Tutti soddisfatti per la bella prova della squadra, contro un avversario che alla vigilia era temuto. La Dierre esce molto delusa dal parquet di Mili, i soli Collier Broms e Manisi non bastano al team di coach Rugulo. Domenica prossima, altra trasferta difficile per la Gold & Gold Messina, impegnata sul campo del Catanzaro.