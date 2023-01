Catania: arte digitale con Alessandro Ianniello

Sarà Alessandro Ianniello, ricercatore del politecnico di Milano il protagonista del nuovo appuntamento martedì 10 gennaio alle 18.30 da ZoCentro cultura contemporanee di Catania nell’ambito della rassegna mensile “Future vibes” organizzata dall’accademia delle belle arti di Catania (Abact) e progettata dai docenti Ambra Stazzone e Lorenzo Di Silvestro.

Ianniello, 31 anni, milanese, con due lauree in design, è ricercatore del politecnico di Milano e insegna in alcuni corsi della laurea in design del prodotto. Nel 2019, insieme ad alcuni colleghi, ha co-fondato il collettivo the Bench “mosso dalla volontà di portare il nostro contributo nell’immaginare alternative al futuro che ci aspetta. Ne fanno parte sound designer, grafici, comunicatori, studiosi del prodotto con l’obiettivo di dare vita a progetti fruibili, sociali, e che avvicinino il design alla cultura di mass”.

Gli incontri di Future vibes, in programma fino a maggio, hanno portato e porteranno a Catania professionisti dell’arte digitale, modellisti in 3D, fumettisti ma anche critci, curatori e artisti. Tutti gli apuntamenti si svolgono da Zo Centro culture contemporanee ogni secondo martedì del mese, alle 18.30. A seguire djset su musica elettronica accompagnati da Vjing.

La rassegna proseguirà a febbraio con gli artisti Cuoghi & Corsello (14/02); Dottor Pira, fumettista, grafico e autore tv (14/03); Valentina Tanni, storica dell’arte e docente (11/04) e infine un’artista, Kamilia Kard, e un critico d’arte contemporanea, Domenico Quaranta, il 9 maggio a chiusura del progetto.