Capo D’orlando : lo “Spazio Loc” di Capo d’Orlando ha aperto le sue stanza ai quadri di Valeria Catania, .. in memoria dell’artista

Lo Spazio Loc con sempre più interesse dedica mostre attinenti l’ambito culturale. Nel periodo natalizio, oltre alle diverse presentazioni, vi è stata la mostra dedicata a Valeria Catania.

Valeria, dopo un’estenuante lotta contro il cancro durata meno di tre anni, ha lasciato la sua famiglia lo scorso 5 novembre. Donna riservata ma attiva, era impegnata nel sociale come psicologa, oltre ad essere insegnante e tifosa del Basket (è stata anche presidente del calcio femminile Orlandia 97 militando in serie A).

All’età di 52 anni Valeria ha lasciato ai propri familiari, in primis figlio e marito Giuseppe e Leuccio Tonarelli, le tracce ed i segni distintivi della sua arte iniziata come passione 12 anni fa. Cosi le pareti dello Spazio Loc si sono intinte di colori fulgidi, espressivi, dal tono e dai calori mediterranei. Osservando con attenta maestria e sensibilità notiamo un aspetto ambivalente sempre presente come firma autografa tra i quadri di Valeria. Non è una casualità infatti, che qualunque sia la tela che lei va ad intingere, ne viene fuori la forma della luna in tutte le sue espressioni astrali. Ecco così che cielo e terra si fondono come un tutt’uno, un anelito che parte dai colori che appartengono a nostra madre terra per arrivare alle alture celestiali del cielo. Questo trasmette Valeria, agli occhi di chi, osserva con occhi e cuore.

Ad una sua esposizione del quadro “l’Alterita” la recensione in alcuni tratti recita così “.. alla stessa maniera nell’universo inverso il mare tramonta e sorge nel sole, mentre una stupefacente palla infuocata sparge la sua cromaticità nell’acqua, lasciando scie e colorandola, esattamente come fa l’amore nella vita degli uomini .. perchè il viaggio di Valeria coinvolge l’essere umano in ogni sua parte ed angolo, dal corpo all’intelletto, dal cuore allo spirito ..” .