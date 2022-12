Giarre (Ct): verso il concerto di Natale con Kelly Joyce

È tutto pronto a Giarre, nel catanese, per il concerto di Natale con Kelly Joyce e i classici natalizi in chiave gospel, jazz e swing. Appuntamento per il 21 dicembre alle 20.30 al cine teatro Garibaldi di Giarre da ArchiDrama, in collaborazione con la Riolo spettacolo e con il patrocinio del comune di Giarre e dell’assessorato al turismo e allo spettacolo della regione siciliana.

Protagonista dell’evento sarà Kelly Joyce, cantante francese di fama internazionale che nel corso della sua carriera ha aperto grandi concerti, come quello di Ben Harper e Norah Jones.

Sul palco Kelly Joyce sarà accompagnata da un ensemble composto da Salvo Riolo alla tromba, Dario Miano al sassofono, Domenico Longo al pianoforte, Giuseppe Carbonaro alla batteria e Peppe Ingallina al basso. Gli artisti proporranno un ricco repertorio di classici musicali del periodo delle feste natalizie, rivisitati in chiave gospel, jazz e swing. Saranno anche proposte delle suite di standard jazz. Una serata che permetterà agli spettatori di vivere pienamente le atmosfere natalizie in compagnia di buona musica.

“Dopo gli anni di chiusure e restrizioni – dichiara Alfio Zappalà, direttore artistico del cine teatro Garibaldi e presidente di ArchiDrama – siamo lieti di ritornare anche con il nostro appuntamento musicale natalizio. Sarà anche un’occasione per scambiarci gli auguri con gli abbonati delle stagioni teatrali, i gestori del cinema, le compagnie teatrali ospiti nella nostra struttura e tutto il pubblico che accoglie sempre con entusiasmo le nostre proposte”.

“Non possiamo che esprimere condivisione e apprezzamento per l’offerta culturale e musicale proposta alla città grazie ad ArchiDrama che, ancora una volta, dona alla città e al comprensorio uno spettacolo di qualità – dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Giarre, Tania Spitaleri – L’assessorato alla Cultura non può che essere di supporto, ma questa collaborazione tra assessorato e associazione non si limita solo a questo evento singolo ma riguarda la condivisione di un’idea culturale da offrire alla città”.

Al termine del concerto sarà offerto ai presenti un brindisi augurale. Inoltre, il 22 dicembre verrà realizzata un’edizione matinée del Concerto di Natale, dedicata agli studenti degli istituti scolastici del territorio. Un’iniziativa che chiude in bellezza quest’anno di ripartenza del settore dello spettacolo dal vivo, nel suo luogo maggiormente deputato: il teatro.