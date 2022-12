Ragusa: novena di Natale a scuola

Per il secondo anno consecutivo è tornato nelle scuole dell’infanzia di Ragusa “CantaNuvena school 2022”, il progetto musicale realizzato per il secondo anno consecutivo nelle scuole dell’infanzia a cura dell’associazione culturale artigiani musicali e promossodall’assessore della pubblica istruzione Giovanni Iacono.

A suonare ci sarà anche l’uomo orchestra siciliano Giuseppe Max Garaffa, nonché presidente dell’associazione. “Il progetto – commenta – avrà inizio giorno 12 dicembre e si terrà fino al 22 dicembre con il coinvolgimento di 26 plessi della scuola dell’infanzia, da Ragusa a Marina di Ragusa, da Ragusa Ibla a San Giacomo, portando l’allegria e la magia del Natale.

È Natale in ogni parte del mondo perché nasce il Signore, anche dove purtroppo c’è tanta tristezza e dolore nel cuore. È Natale per chi sata male negli ospedali. È Natale per grandi e piccini, per chi sta vivendo la guerra anche non volendo. È Natale per chi attraversa il mare su un barcone con il cuore pieno di speranza di un futuro migliore. È Natale per tutta la gente vicina e lontana. È Natale anche nelle carceri e per chi è senza lavoro e fiducia non ha. È Natale per tutti i bambini che hanno fiducia nel cuore. Questo progetto musicale è rivolto a tutti e ci accompagna al Natale con Nuvene e canti tradizioni in lingua siciliana. Inoltre, l’uomo orchestra siciliano è accompagnato da uno staff musicale di degno rispetto: zampognaro, organetto e persino con la presenza di Babbo Natale”.

Giuseppe Max Garaffa, l’uomo orchestra siciliano, ha costruito il suo unico polistrumento, composto da un telaio di alluminio su cui vengono arrangiati vari strumenti: tamburo a cornice, campanaccio, trombetta in Re maggiore, Kazzoo, campanello da reception, trombetta da bici, cestello a pedale, chitarra, voce e, infine, la sampugna.