Comiso (Rg): domani si inaugura “ViaggiARte”

Sarà inaugurata domani “ViaggiArte” 2022 a Comiso, nel ragusano. L’appuntamento è alle 10.00 alla chiesa madre Santa Maria delle Stelle; alle 12.00 alla pinacoteca comunale, cortile della fondazione Bufalino. L’iniziativa è stata curata dall’istituto superiore Carducci di Comiso, scuola capofila dei licei artistici della Sicilia. Un appuntamento molto atteso che finalmente giunge a Comiso, città d’arte e di grandi e prestigiosi artisti e scrittori che nel mondo ne hanno reso indimenticabili vicoli e storia.

Il progetto “ViaggiArte” si inserisce all’interno della quarta edizione della biennale nazionale nell’ambito del quale molte opere vengono selezionate e divengono protagoniste di mostre itineranti in Italia e all’estero.

La mostra di Comiso è curata proprio dalla presidentessa dei licei artistici di Sicilia in coincidenza con il primo traguardo della giovane rete dei licei di Sicilia, nata il 16 marzo del 2022. Il primo traguardo è stato proprio riuscire a portare in Sicilia “ViaggiArte”. Sono numerosi i licei artistici siciliani che hanno esposto alla quarta edizione della biennale internazionale di Roma e che ora saranno ospitati insieme ai lavori delle scuole europee ed internazionali anche alla pinacoteca di Comiso.

Le opere selezionate sono 65. Il tema è stato “Il futuro” e ha visto la partecipazione di 174 licei artistici italiani e 11 scuole d’arte europee e internazionali con ben 140 opere, in mostr al Wegil di Roma fino al 19 novembre.

L’iniziativa, con il patrocinio del comune, della pro loco, del club per l’Unesco di Comiso e dell’associazione Disegno industriale,costituisce un’opportunità unica per i numerosi licei artistici siciliani che, dopo aver esposto nella quarta edizione della biennale nazionale a Roma, saranno ospitati anche a Comiso nella pinacoteca comunale, cortile della fondazione Gesualdo Bufalino.

“Nei prossimi giorni – dichiara Maria Giovanna Lauretta, presidentessa della rete dei licei artistici di Sicilia, dirigente dell’istituto Carducci di Comiso e curatrice della mostra – la città d’arte di Comiso ospiterà una mostra itinerante unica. Un’occasione prestigiosa per la scuola siciliana, in cui la giovane rete dei licei artistici può far mostra del grande entusiasmo e delle idee progettuali che ruotano attorno ad essa, rappresentando un segmento molto importante della nostra scuola, fucina di talenti in ogni ambito e settore artistico. In qualità di presidente considero questa mostra itinerante il primo traguardo della rete, l’incipit della sua futura e florida attività.

Un progetto che ho coltivato – prosegue – e nel quale ho personalmente creduto anche negli anni della pandemia e per la sua realizzazione ringrazio per la disponibilità e la collaborazione la dottoressa Flaminia Giorda e il comitato tecnico scientifico nazionale dei licei artistici, la Renaliart, l’AbiLiArt, l’USR Sicilia, l’At di Ragusa e la Rete dei licei artistici di Sicilia, il sindaco di Comiso e l’arciprete della chiesa madre”.

I lavori inizieranno alle 10.00 di domani nella chiesa madre di Comiso. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Pierro, direttore dell’ufficio scolastico regionale; di Flaminia Giorda, coordinatrice nazionale Servizio ispettivo; di Viviana Assenza, dirigente dell’ambito territoriale di Ragusa; di Mariagrazia Dardanelli, presidentessa onoraria ReNaLiArt e presidentessa dell’associazione Amici della biennale dei licei artistici; del dirigente scolastico Danilo Vicca, presidente della rete nazionale licei artistici. Ci saranno poi gli interventi di: Maria Giuseppina Grasso Cannizzato, architetto; Andrea Branciforti, designer.

A seguire, alle 12.00, alla pinacoteca comunale è prevista l’inaugurazione della mostra. L’evento sarà allietato dall’intervento musicale degli studenti del liceo musicale Carduccidi Comiso.