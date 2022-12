Noto (Sr): Present art presenta “Il dono dell’arte”

Domani, sabato 17 dicembre, alle 19.00 sarà inaugurata a Noto, nel siracusano la collettiva “Present art” a cura di Studio Barnum contemporary e NotArte artisti associati. La nuova collettiva d’arte è stata incentrata solo sulla pittura di qualità che vuole conciliare la promozione dei maestri affermati del Novecento netino con una rinnovata propensione della galleria organizzatrice e dell’amministrazione comunale di Noto, alla scoperta e alla promozione di artisti emergenti sicilaini.

Nelle ricerche dei dieci artisti coinvolti, si noteranno tutte le loro esperienze più recenti e significative nell’ambito di una nuova figurazione pittorica. In esposizione opere di: Paolo Caldarella, Gianmaria Cassarino, Corrado Celestri, Rita Giliberto, Paolo Golino, Cettina Lauretta, Stefano Musso, Laura Nazzaro, Paolo Nitto e Corrado Papa. Attraverso dipinti e opere grafiche figurative ed astratte, gli artisti selezionati condividono con il visitatore la loro identità creativa che si concretizza nel fare, che è disposta a ricevere ed è nel contempo impaziente di ricambiare con lo stesso impressioni ed emozioni.

Dipingere e creare per esprimersi, senza parole, per esteriorizzare la propria interiorità, per vivificare l’anima attraverso l’evanescenza del colore, il potere incisivo del segno e la duttilità della materia. “Donare e donarsi attraverso l’Arte, nella consapevolezza e nella riflessione di ciascuno, con il fine ultimo di ritrovare la bellezza pura – sottolinea Vincenzo Medica, direttore artistico della rassegna e di studio Barnum contermporay – offuscata sempre più spesso da un modo di vivere grigio e omologato, nelle sue forme più intime e introspettive. Una bellezza che possa funzionare da catalizzatore per prenderci sempre più cura del nostro universo emotivo”.

La collettiva Present art è anche inserita nella programmazione di Codex plus, in partenariato con la fondazione teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto che propone da quest’anno questa piccola cellula invernale del Codex fdestival, ideato e diretto da Salvatore Tringali. È previsto anche il coinvolgimento dei ragazzi dell’istituto d’arte di Noto, coordinati da Cristina Cataneo che realizzeranno delle installazioni di arte urbana, nel percorso che conduce dal teatro al palazzo Nicolaci.

Questi i prossimi appuntamenti:

27 dicembre KOKORO al Teatro di Noto

28 dicembre DEMONI- Frammenti al Palazzo Nicolaci di Villadorata

29 dicembre ACHILLE – Studio sulla fragilità umana al Teatro di Noto