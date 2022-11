Roma: a “Poste storie” l’opera dei catanesi Gummy Gue

“Poste storie”, lo spazio espositivo sulla storia di Poste Italiane, nello storico ufficio di piazza San Silvestro a Roma, ospita l’opera dei gemelli catanesi Marco e Andrea Mangione, in arte GummyGue, ispirata ad uno degli otto pilastri strategici dell’azienda, quello della “transizione green”.

L’opera degli artisti catanesi, noti al grande pubblico per le loro realizzazioni artistiche in spazi pubblici, è una delle otto creazioni visive in formato gigante dedicate ai valori fondanti di poste italiane che si snodano lungo il percorso della mostra. “Contribuire ad uno spazio che racconta il percorso di poste e così anche la storia del paese è per noi un privilegio – affermano i due artisti siciliani.”

Caratteristica dell’opera di GummyGue sono le campiture di colore, statiche e fluide. Una palette speciale che richiama i due colori associati per eccellenza al rispetto ambientale, il verde e l’azzurro, i quali si compongono proprio a partire dal giallo e dal blu corporate. “Poste storie” si sviluppa attraverso un percorso interattivo capace di coniugare innovazione e tradizione, tra oggetti e documenti originali, app, video e podcast, un viaggi oche racconta la vita delle donne e degli uomini di poste italiane, ripercorre la trasformazione del sue business e il suo legame con il territorio al servizio degli italiani e dell’Italia.

Il percorso si divide in tre sezioni: nella prima “i numeri”, nella seconda stanza “la storia e il presente” e l’ultimo spazio è dedicato ai “valori” di poste italiane rappresentate da otto opere di altrettanti artisti contemporanei. I visitatori inquadrando un QR code verranno immersi nella realtà aumentata dell’opera stessa. È possibile scaricare l’app “PosteStorie” che consente di scattare sefie proiettati in ambienti in cui elementi di poste italiane sono presenti in maniera nuova e insolita. Al termine del percorso espositivo i visitatori potranno giocare con la ruota delle curiosità “un giro in poste” per rispondere a domande sull’azienda.

“Poste storie” è aperto al pubblico, con ingresso libero, da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00 e il sabato dalle 09.00 alle 12.00.