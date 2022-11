Cefalù (Pa): al via i lavori di restauro della cattedrale

Sono partiti a Cefalù, nel palermitano, i lavori di restauro della cattedrale. Questa mattina la consegna ufficiale dei lavori alla presenza del vescovo Giuseppe Marciante; del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali, Franco Fazio; della soprintendente dei beni culturali di Palermo, Selima Giuliano e del sindaco di Cefalù, Daniele Tumminello.

Due sono gli interventi di restauro affidati alle ditte Emmecci srl di Gengi per il restauro dell’apparato murario esterno e alla Piacenti spa di Prato per il recupero delle decorazioni interne. I due lavori sono stati finanziati con due milioni di euro dalla regione siciliana, a valere sui fondi Po Fesr 2014/2020. I progetti sono curati dalla soprintendenza per i beni culturali di Palermo.

Gli interventi serviranno per dare nuovo splendore alle coperture, agli esterni e agli apparati decorativi di uno dei beni monumentali più preziosi della Sicilia e bene Unesco. “Ricordiamo oggi e ringraziamo in modo particolare Ruggero II che ha voluto questa cattedrale – ha detto il vescovo Marciante – A lui siamo profondamente debitori per questo grande dono”.