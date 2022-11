Palermo: rassegna musicale dedicata al maestro Lelio Giannetto

Doppio evento alle 19.00 e alle 21.00 con biglietto unico di 20 euro per la rassegna musicale dedicata al maestro Lelio Giannetto. Sarà la prima e unica data siciliana che vede riuniti quattro mitici componenti della storica band Henry Cow: Tim Hodgkinson, Fred Frith, John Greaves, Chris Cutler e che è stato possibile grazie al rapporto di profonda stima ed affetto che legava Lelio Giannetto a Tim Hodgkinson, che ha pensato di proporre l’esclusivo concerto a Curva minore e che ha voluto con questo omaggio a Lelio, sostenere il percorso di ricerca sperimentale intrapreso da Lelio Giannetto venticinque anni fa.

L’anima degli Henry Cow, gruppo fondato da Hodgkinson e Frith nel 1968 all’Università di Cambridge con altri musicisti, a cui succedettero poi, tra gli altri, Greaves e Cutler, è il risultato di un approccio eterodosso alle musiche dei singoli musicisti che, in oltre 50 anni di ricerca sonora, hanno attraversato generi e stili, ognuno a suo modo, dal rock al jazz in molte delle loro varianti, dalla musica colta novecentesca alla musica concreta ed elettroacustica, senza trascurare la “forma canzone”, esplorandone i limiti e dando molto spazio alla pratica dell’ improvvisazione senza perdere di vista la pratica dell’improvvisazione, della ricerca e della sperimentazione. È la condivisione di un impulso, di un’impronta comune di emancipazione, di crescita, di libertà.

La rassegna “SOLO per Lelio” curata da Valeria Cuffaro, si svilupperà in quattro fine settimana (dal 19 novembre al 18 dicembre), con proposte che abbracciano vari stili e linee di ricerca musicale senza limiti né confini: dall’improvvisazione radicale, al progressive rock, dalla musica contemporanea, alla musica barocca e al blues, offrendo l’esplorazione di sonorità e dimensioni timbriche molteplici per la presenza di artisti che, con la loro diversità compositiva e interpretativa, condurranno l’ascoltatore verso nuovi orizzonti del sonoro.

In sintesi, il programma prevede domenica 20 novembre – ore 21.00 il concerto di improvvisazione del TORBA trio, formato da Gandolfo Pagano (chitarra orizzontale), Fabrizio Spera (batteria) e Tim Hodgkinson e alle ore 22,00, incontri di improvvisazione condotti da Tim Hodgkinson & ChrisCutler con l’ensamble di giovanissimi musicisti siciliani. CMY – Curva Minore Youngsters

La seconda settimana prenderà il via venerdì 25 novembre (ore 21,00) con il concerto solista di clavicembalo di Adalgisa Badano, mentre sabato 26 novembre alle 21,00 e il concerto solista di violoncello di Michele Marco Rossi, con un repertorio del violoncello che spazia dalla musica strumentale al teatro d’avanguardia, alla musica elettronica e alle installazioni video. L’affetto che lo lega a Lelio Giannetto lo porta a dedicargli un programma di ampio respiro che copre 300 anni di musica, dal capolavoro dell’opera violoncellistica di Johan Sebastian Bach alla contaminazione metal della musica di Bernhard Gander.

Domenica 27 novembre (ore 18,00) terrà il seminario condotto da Dario Buccino e Duccio Beverini sul sistema HN, e alle ore 21,00, l’esecuzione di Duccio Beverini del brano “Finalmente il tempo è intero”.

Venerdì 2 dicembre alle ore 21,00 sarà la volta della perfomance poetica dal titolo “SOLO con Lelio”, in un recital per chitarra sola di Giuseppe Greco, eccellente ed eclettico musicista che spazia dalla musica della tradizione, al jazz fino alle sperimentazioni più ardite, a cui seguirà l’inedito duo Mike Cooper/ Giuseppe Greco con l’esecuzione di composizioni istantanee. Sabato 3 dicembre ore 21,00 in scena Mike Cooper in solo, esploratore musicale, icona della sperimentazione, musicista improvvisatore. Mike Cooper sarà anche il protagonista del concerto di domenica 4 dicembre, in cui suonerà con i giovani ma esperti musicisti siciliani Domenico Sabella, Tommaso Miranda, Alfredo Giammanco, Calogero Genco, Alessandro Panicola.

La settimana che chiude la rassegna avrà inizio venerdì 16 dicembre (ore 21,00) con il concerto solista di percussioni di Simone Mancuso, percussionista e direttore di fama mondiale, specializzato in musica contemporanea. Sabato 17 dicembre (ore 21,15) si terrà il concerto solista di pianoforte dell’eccezionale pianista belga Daan Vandewalle, che suonerà per Curva Minore un programma rivoluzionario, su un testo di Oscar Wilde “De profundis”, una lettera che Wild scrisse al suo amato “Lord Alfred Douglas” dopo essere stato processato per omosessualità e “El Pueblo Unido” canzone di Sergio Ortega, canzone simbolo della lotta del popolo per il ritorno alla Democrazia.

Il 18 dicembre ben quattro appuntamenti che renderanno omaggio al Maestro Lelio Giannetto con TUTTI per Lelio.

Si partirà alle ore 21,00 con la Video perfomance PERGAMENA – LesArten I – Grotte della Gurfa: Film di cri di coeur – Willehad Grafenhorst & Fine Kwiatkowski con Lelio Giannetto contrabbasso / Fine Kwiatkowski danza.

Alle ore 21,45 l’esecuzione di Open, partitura aperta di Simone Mancuso con Daan Vandewalle al pianoforte, la SIO – Sicilian Improvisers Orchestra per l’occasione in formazione allargata.

Alle ore 22,30 Perfodance con le musiche di Mark Dresser e le danzatrici Emilia Guarino, Sabrina Vicari, Fine Kwiatkowski e Mara Rubino.

Alle ore 23,00 video proiezione di Francesco Murana, “Il contrabasso Parlante” con Lelio Giannetto.

INFO BIGLIETTI

€ 8 intero (intero) // € 5 ridotto possessori Feltrinelli card e studenti under 30

abbonamento € 40 escluso il concerto degli Henry Now

concerto Henry Now – biglietto unico 20 €

Info biglietteria 3291051417

PROGRAMMA SOLO PER LELIO ai cantieri culturali La Zisa

sabato 19 novembre

ore 21,00concerto

HENRY NOW

Tim Hodgkinson (GB) clarinetto e sassofono

Fred Frith(GB) chitarraelettrica

Chris Cutler (GB)batteria

JohnGreaves(GB)basso

domenica 20 novembre

ore 21,00concerto

TORBA trio

GandolfoPagano (I)chitarra elettrica

Fabrizio Spera(I)batteria

Tim Hodgkinson (GB)clarinetto e sassofono

ore 22,00 concerto

incontri di improvvisazione TimHodgkinson(GB)/ ChrisCutler (GB)&

CMY – Curva MinoreYoungsters

Maria Merlino sassofono

Domenico Mazza basso

Andrea Ardizzone sassofono

Marco Ardizzone tromba

Davide Mezzatesta chitarra elettrica

venerdì 25 novembre

ore 10,00 Seminario

Istituto Magistrale Statale Regina Margherita – Liceo Musicale e Coreutico

Finalmente il tempo è intero. Per Duccio Beverini e pianoforte

Seminario riservato agli studenti del Liceo, condotto da Dario Buccino e Duccio Beverini

Con il sostegno del Musikfonds, il fondo per la musica contemporanea del Ministero Federale della Cultura tedesco.

ore 21,00concerto

Double

Adalgisa Badano (I) clavicembalo

Girolamo Frescobaldi Cento Partite sopra passacaglia 8

György Ligeti Passacaglia ungherese (1978) 5

G.F.Haendel Dalla Suite per clavicembalo HVW427, Adagio 3

Gavin Bryars After Händel’s Vesper (1995) 10

TōruTakemitsu Raindreaming (1986) 6

Domenico Scarlatti Sonata K. 213 in re minore, andante 5

Sonata K.119 in re maggiore, allegro 4

Sylvano Bussotti La Vergine ispirata (1982) 5

sabato 26 novembre

ore 9,30Workshop

Conservatorio Alessandro Scarlatti – Palermo

Finalmente il tempo è intero. Per Duccio Beverini e pianoforte

Workshop per pianisti, compositori, strumentisti, cantanti, danzatori, attori condotto da Dario Buccino e Duccio Beverini

Con il sostegno del Musikfonds, il fondo per la musica contemporanea del Ministero Federale della Cultura tedesco.

ore21,00 concerto

Violoncello virtuoso

Michele Marco Rossi (I) violoncello

Francesco Filidei: Lied

Autori Vari tra 1500/1700: Suite Antica

Gabriel Erkoreka: Aldakiak

J.S. Bach: Suite n.4

Ligeti: Sonata

domenica 27 novembre

ore 18,00 seminario

Finalmente il tempo è intero. Per Duccio Beverini e pianoforte

Seminario per il pubblico del concerto, condotto da Dario Buccino e Duccio Beverini con la partecipazione del professore di Robotica Antonio Chella

Con il sostegno del Musikfonds, il fondo per la muica contemporanea del Ministero Federale della Cultura tedesco. In collaborazione con il Dams di Palermo

ore 21,00 concerto

Finalmente il tempo è intero. Per Duccio Beverini e pianoforte (2020/22) 90 minuti

Duccio Beverini (I)pianoforte

Il concerto è prodotto con il sostegno del Musikfonds, il fondo per la musica contemporanea del Ministero Federale della Cultura tedesco.

venerdì 2 dicembre

ore 21,00concerto

SOLO con Lelio

recital per chitarra

Giuseppe Greco (I)chitarra

ore 22,00

concerto

duo per Lelio

Cooper (GB) chitarra elettrica/Greco (I) chitarra

sabato 3 dicembre

ore 21,00concerto

SOLO per Lelio

Mike Cooper (GB)chitarra elettrica

domenica 4 dicembre

ore 21,00concerto

Mike Cooper (GB) chitarra&

Alfredo Giammancosintetizzatore

Domenico Sabella batteria

Tommaso Miranda sassofono baritono

Calogero Genco sassofono contralto

Alessio Cordaro contrabbasso

Alessandro Panicolachitarra

Roberto Cataldi chitarra

venerdì16 dicembre

ore 21,00concerto

BinaryCounterpoint – per percussioni ed elettronica

Simone Mancuso (I/US)percussioni

sabato 17 dicembre

ore 21,00concerto

Revolutionary music

DaanVandewalle(BE) pianoforte

Frederic Rzewski (1938 2021) De Profundis for speaking pianist on a text by Oscar Wilde

Frederic Rzewski The People United will never be defeated

TUTTI PER LELIO

domenica 18 dicembre

ore 21,00 video perfomance

PERGAMENA

Film di cri di coeur–WillehadGrafenhorst(DE)& Fine Kwiatkowski(DE)

con Lelio Giannetto (I) contrabbasso /Fine Kwiatkowski (DE) danza

ore 21,45concerto

Open – partitura aperta Simone Mancuso (I/US)composizionedirezione e percussioni

DaanVandewalle (BE) pianoforte

SIO – Sicilian Improvisers Orchestra

Giuseppe Greco chitarra

Dario Compagna clarinetto

Eva Geraci flauto

Benedetto Basile flauto

Domenico Sabella batteria

Gandolfo Pagano chitarra orizzontale

Marcello Cinà sassofono

Alessandro Librioviolino/viola

Alessandra Pipitone tastiera

Giuseppe Guarrellacontrabbasso

Giuseppe Viola strumenti ad ancia

CMY – Curva Minore Youngsters

Tommaso Miranda sassofono

Maria Merlino sassofono

Domenico Mazza basso

Andrea Ardizzone sassofono

Marco Ardizzone tromba

Alessandro Panicolachitarra

ore 22,30perfordance:

musica:Mark Dresser

Emilia Guarino (I) danza

Sabrina Vicari(I)danza

Mara Rubino (I)danza

Fine Kwiatkowski(DE)danza

ore 23,00video proiezione

video proiezione di FrancescoMurana (I)

Il Contrabbasso Parlante con Lelio Giannetto