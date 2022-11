Misterbianco (Ct): show cooking della scuola di granita siciliana il 15 novembre

Il Ristora hotel Sicilia di Misterbianco, nel catanese, il 15 novembre ospiterà lo show cooking della scuola di granita siciliana ideata nel giugno corso dai maestri gelatieri Pietro Di Noto, Alessandro e Vincenzo Squatrito.

Per l’occasione i tre gelatieri prepareranno la granita al pistacchio di Bronte. Pietro Di Noto offrirà anche una degustazione della su celeberrima granit all’acqua di mare di Tusa, realizzata proprio con l’acqua del mare depurata e sterilizzata, profumata al limone seccagno di Pettineo, divenuta ormai un must italiano, presentata anche in trasmissioni Rai in cui Di Noto da anni è un ospite fisso.

RHS – RISTORA HOTEL SICILIA è il più prestigioso salone specializzato del Sud Italia, da 18 anni punto di riferimento per tutte le aziende del mondo Ho.Re.Ca che puntano alla crescita e alla qualità delle loro attività nei settori alberghiero, ristorazione e, più in generale, nel food and beverage. Coinvolge, inoltre, circa 800 marchi leader nei settori delle attrezzature, arredi, semilavorati e servizi.

Il salone fieristico, unico nel Sud Italia, è allestito in uno spazio di 7000 mq, nel nuovo hub Sicilia della Fiera di Misterbianco ed è promosso dalla Confcommercio Imprese di Catania insieme ad Expo Mediterraneo, leader nell’organizzazione di manifestazioni fieristiche di grande richiamo turistico. Quest’anno sono previsti più di 300 spazi espositivi.

L’incontro di tre grandi figure professionali nel settore della gelateria come i maestri pluripremiati Squatrito e il maestro Di Noto, titolare di sei brevetti internazionali, ha dato vita ad una scuola, ormai seguitissima, di granita siciliana, unica al mondo, in cui, i tre gelatieri insegnano l’arte della preparazione di uno dei più importanti prodotti rappresentativi della Sicilia e del Sud Italia, mettendo a disposizione i loro antichi metodi di lavorazione per un risultato di eccellenza. Per la granita alle nocciole, al pistacchio, alle mandorle, al cacao o al melograno, le materie prime vengono lavorate in un antico mulino a pietra fino a realizzare una pasta morbida che sarà la base della granita. Tutto a km zero, affidandosi a produttori locali. Una delle grandi proposte della scuola di Granita Siciliana è, inoltre, quella alla Malvasia o allo Zibibbo, in partenariato con le grandi aziende vitivinicole che hanno la loro sede nei dintorni di Oliveri .

Alle lezioni della scuola di granita siciliana, partecipano oltre agli amanti del prodotto, anche gelatieri professionisti che desiderano affinare l’arte della granita, raccogliendo i segreti di maestri che si trasmettono quest’arte da generazioni di pasticceri.