Messina: riparte la stagione del teatro dei Naviganti

Riparte a Messina la stagione del teatro dei naviganti ai magazzini del sale. Tre le sezioni in cartellone: spettacoli in doppia replica, giusto un sabato e magazzini di fiabe, spettacoli per bambini e famiglie.

La sezione in doppia replica comprende undici spettacoli da ottobre ad aprile: proposte variegate, sempre scelte secondo il criterio della massima attenzione alla drammaturgia contemporanea e al teatro di innovazione. Saranno ospiti compagnie siciliane e compagnie provenienti da tutta Italia. Graditissimo il ritorno dell’attrice austriaca Sabine Uitz, piccolo centro di produzione artistica casa valle Stura-via Rosse, che terrà anche un workshop.

Particolarmente attesi anche il teatro dell’Elce, anche il regista di questa compagnia, Marco di Costanzo, terrà un workshop per attori ai magazzini che dalla Toscana porterà lo spettacolo “Ercole e le stalle di Augia” e il collettivo Itaca che proporrà il pluripremiato Ion, scritto e diretto da Dino Lopardo. E ancora, due nuove produzioni del teatro dei naviganti. “Una storia di baffi” scritto e diretto da Domenico Cucinotta, interpretato dallo stesso Cucinotta e da Mariapia Rizzo e “un menu straordinario”, seconda prova registica di Stefania Pecora con Orazio Berenato e Chiara Trimarchi.

La sezione Giusto un sabato prevede eventi in unica replica seguiti da un momento di condivisione e convivialità. Ad aprire gli spettacoli di Giusto un sabato, sarà il 22 ottobre alle ore 21.00, la compagnia Perle di Vetro con lo spettacolo “Il Maestro e Bacchisio” per la regia del trio Casablanca, Colnaghi, Mercadante. Tra gli appuntamenti del Sabato anche la compagnia mezzAria di Catania con “Decadenze” interpretato da Francesco Bernava ed Alice Sgroi. L’attrice catanese tornerà ai Magazzini anche in aprile, stavolta in scena con Roberta Amato in “Dicotomie”.

Infine Magazzini di Fiabe, ovvero le domeniche dedicate ai bambini ed alle famiglie, per un totale di otto spettacoli proposti dalle compagnie che in città spiccano per il lavoro con i più piccoli. Si apre domenica 23 ottobre alle 18,00 con l’attrice reggina Renata Falcone, che propone uno spettacolo laboratorio sulla figura di Antigone.

Questa ricchissima stagione promette quindi di essere veramente interessante, grazie al numero ed alla qualità degli spettacoli proposti. Maggiori informazioni si possono trovare sui social del Teatro dei Naviganti. Sono disponibili anche diverse forme di abbonamento. Non resta che immergersi nel dettaglio di questa stagione e prepararsi ad un anno ricchissimo di teatro!