Comiso (Rg): prima vittoria stagionale per la squadra contro l’Igea virtus

Prima vittoria stagionale per il Città di Comiso, che vince sulla prima della classe, ovvero l’Igea Virtus, con il risultato di 2-1, dimostrando di avere potenzialità e carattere.

Comiso- Igea Virtus, un big match che poteva mettere timore ai Verdearancio, vista anche la posizione in classifica di entrambe le formazioni, ovvero posizione in basso per il Comiso, prima in classifica l’Igea, ed invece i Verdearancio guidati dal mister in seconda Emanuele Monaco portano a casa tre punti, che aggiunti alla grande prestazione di mercoledì in Coppa Italia, sono segno di grande impegno e crescita calcistica. Ecco i numeri: 7 giorni, 2 partite, 2 vittorie, 3 punti che smuovono la classifica.

“I ragazzi meritavano un risultato così, visto i sacrifici che stanno facendo dal primo agosto insieme a staff e società- ha dichiarato il mister in seconda Emanuele Monaco- “Venivamo da una prestazione importante contro il Modica in Coppa Italia, e adesso i ragazzi meritano questi 3 punti. La partita di ieri è stata giocata con tanto spirito di sacrificio da parte di tutti, anche da parte di chi è subentrato in corso della partita. Inoltre siamo stati sostenuti dai tifosi e vedere lo stadio pieno è stato uno stimolo in più per fare bene.

Posso dire anche che questa volta siamo stati più cinici e bravi a gestire i momenti più salienti del match, questo anche frutto di una preparazione della partita ad hoc: ovvero consapevoli dei nostri punti di forza e analizzando i loro pochi punti deboli.

Il merito della vittoria di ieri è della squadra, i ragazzi li ho visti concentrati e uniti sin dal primo momento in cui sono entrati in campo, tanta voglia di fare i 3 punti perché i punti che avevamo raccolto fino ad ora non erano lo specchio di tutto l’impegno profuso nelle varie settimane. A chi mi chiede qual è stato il segreto di questa vittoria, rispondo che non esiste una formula magica, semplicemente ho cercato di mettere tranquillità, serenità e fiducia in loro. Come qualsiasi allenatore, ho cercato di pensare ed agire per il bene della squadra. Ovviamente il campionato è lungo e tortuoso, questo risultato mette una iniezione di fiducia a tutti per cercare di risalire la classifica e di concentrarci sul nostro obiettivo”.