Catania: alla biblioteca Navarria Crifò “Canzoni” con Anile e Sciotto

Standard jazz e bossa nova per “Canzoni”, il concerto che venerdì 30 settembre alle 20.00 andrà in scena nella zona del castello Ursino di Catania, nel giardino della biblioteca Navarria Crifò con Paolo Anile e Ciccio Sciotto jazz duo. La serata vedrà anche la partecipazione del maestro Paolo Sciacca, chitarrista e docente di strumento musicale. Il concerto è a ingresso gratuito con sottoscrizione volontaria.

Paolo Anile, catanese, 49 anni, inizia a studiare Sassofono nel 1990 da autodidatta e, in seguito, sotto la guida del maestro Carlo Cattano. Si dedica da subito alla musica jazz. Dal 1991 ha diverse esperienze musicali in piccole formazioni quasi sempre in ambito jazzistico, la prima di tutte insieme a Francesco Sciotto con cui dopo tanti anni si ritrova in questa più ristretta formazione. Nel 2004 entra a far parte dell’orchestra Lab P.S.L. diretta da Carlo Cattano e Antonio Moncada con cui, nel 2005, registra il cd “Oltre il muro”. Dal 2009 entra a far parte, suonando sax tenore e soprano, della Cesm jazz orchestra, diretta da Paolo Sorge, con cui effettua diversi concerti.

Nel corso degli anni studia armonia musicale con il maestro Paolo Sorge e partecipa a diversi seminari musicali con Keith Tippett con cui suona in concerto in orchestra sotto la sua direzione nel 2009, Stefano Bollani, Salvatore Bonafede, Roberto Gatto, Kenny Werner, Seamus Blake, Maurizio Giammarco, Rosario Giuliani, Massimo Faraò, Max Ionata, Stjepko Gut, Cinzia Gizzi, Marco Panascia e altri.

Francesco Sciotto suona il basso sin dai primi anni Novanta in diverse formazioni, prima a Catania e poi a Roma. Da qualche anno studia la chitarra con i maestri Alessandro Venza e Antonello Giliberto. Ha cantato con alcuni cori di musica popolare.

In caso di condizioni meteo avverse il concerto si terrà comunque, ma nella sala principale della biblioteca con ingresso sempre da via Naumachia 18/1.