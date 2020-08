Capo d’Orlando (Me): interrogazione sull’installazione della stazione radio base per telefonia mobile

I consiglieri comunali di Capo d’Orlando, nel messinese, Sandro Gazia e Teodolinda Liotta, hanno presentato un’interrogazione urgente su installazione della stazione radio base per rete di telefonia mobile in contrada Scafa Alta.

Lo scorso 27 aprile è stata presentata al comune di Capo d’Orlando una istanza di autorizzazione del codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di un’antenna per telefonia mobile in località Scafa Alta. Precedentemente, il 9 aprile l’Arpa Sicilia aveva rilasciato il parere tecnico previsionale favorevole e il 23 aprile il comando corpo forestale di Messina ha rilasciato l’autorizzazione. Il 26 maggio, poi, il genio civile di Messina ha rilasciato l’autorizzazione e il 15 luglio sono iniziati i lavori per l’installazione della stazione radio base per rete di telefonia mobile in contrada Scafa Alta.

Il comune di Capo d’Orlando, con delibera del consiglio del 7 novembre del 2005, si è dotato di un regolamento per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione e il controllo dei campi elettromagnetici. Il regolamento prevede che ad opera dell’UTC venga redatto un piano di localizzazione degli impianti, allo scopo di individuare gli immobili e la loro collocazione in conformità con le caratteristiche prescritte dallo stesso regolamento e le destinazioni del territorio previste dal pRG.

Con delibera del commissario straordinario il 25 febbraio 2006, veniva approvato il piano di localizzazione. Il piano di localizzazione prevede una zona A nella quale non è possibile installare nessun tipo di impianto e contestualmente individua tre zone di proprietà comunale nelle quali è possibile installare, previa relativa autorizzazione comunale, sia nuovi impianti, sia rilocare quelli esistenti in contrasto con il regolamento. I due consiglieri ripercorrono la storia della vicenda. Il Tar Sicilia, con sentenza del 21 marzo 2013 aveva accolto l’istanza cautelare e sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati, fissando la trattazione di merito al’udienza dell’aprile 2016. Nella trattazione di merito del 7 aprile 2016, nella quale il comune di Capo d’Orlando non si era costituito in giudizio e il Tar Sicilia ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, attraverso regolamento e piano di localizzazione.

Da ricerche effettuate presso l’ufficio legale del Comune, ad oggi, non sono state rese note ulteriori sentenze che inficino il regolamento e il piano di localizzazione a suo tempo approvati.

Lo scorso 27 aprile al comune di Capo d’Orlando è stata presentata l’istanza di autorizzazione per l’installazione di un’antenna per telefonia mobile. La zona di Scafa Alta non risulta essere compresa nelle tre zone indicate nel piano di localizzazione degli impianti, nella quale è possibile l’installazione.

“I consiglieri comunali interrogano – si legge – per sapere e conoscere se non ritenga, verificata l’effettiva vigenza ed efficacia del regolamento e del piano di localizzazione, di dover tempestivamente intervenire per ordinare l’immediata sospensione di tutti i lavori in essere per il posizionamento di un impianto radio che avviene in palese violazione del regolamento e del piano di localizzazione comunali”.

I consiglieri orlandini richiedono una risposta scritta nei termini previsti dal regolamento e l’inserimento come punto all’ordine del giorno nel prossimo consiglio comunale.