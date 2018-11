Sant’Agata di Militello (Me): ispezione dei rifiuti, sanzioni per i trasgressori

Continua il servizio di controllo giornaliero di polizia ambientale a Sant’Agata di Militello per il contrasto all’abbandono selvaggio dei rifiuti e sul corretto conferimento da parte degli utenti.

Insieme al personale della ditta che gestisce i servizi di igiene urbana nell’ambito cittadino del centro del messinese, gli agenti della polizia locale stanno procedendo all’ispezione dei sacchetti concentrandosi prevalentemente nei luoghi in cui è ancora persistente il malcostume di deposito indiscriminato per individuare e sanzionare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

Le verifiche riguardano quindi il rispetto, da parte dei cittadini, del calendario della raccolta differenziata, per giorni e tipologia di rifiuti da conferire. “Sono ancora parecchi gli utenti che non rispettano la tipologia prevista dal calendario – commenta il sindaco Bruno Mancuso – e che incorrono nelle sanzioni previste. Speriamo per il futuro che, grazie anche all’attività di prevenzione e di informazione messa in atto dall’amministrazione comunale, si possa arginare un fenomeno ancora tristemente presente, anche se in incoraggiante diminuzione”.