Lui è San Cono onorabile patrono del Comune di Naso, sito tra uno degli scorci dei Nebrodi. Lei è Maria SS. di Capo D’Orlando sita proprio nel monte che sovrasta la splendente costa di Capo d’Orlando.

La storia di San Cono risale a partire dalla sua nascita ovvero il 1139, fu solo quasi 5 secoli dopo, ovvero il 22 ottobre del 1598 che un vecchietto vestito da Monaco Basiliano si apprestò ai piedi di questa collina su cui si ergeva un castello. L’anziano monaco teneva sulle spalle un sacchetto vergato d’azzurro che lasciò ai piedi del castello per poi scomparire. La storia racconta che, certi fratelli Raffa, furono testimoni dell’accaduto ed aperto il sacchetto vi trovarono una cassetta contenente un piccolo simulacro raffigurante Maria SS. Certi che, l’identità del Monaco fosse quella di San Cono richiamarono al miracolo e dopo qualche tempo avvenne l’edificazione della chiesetta di Maria SS.

La storia così racconta ed il presente vive, Capo d’Orlando allora faceva parte della baronia di Naso e solo l’avvento del XX secolo portò alla nascita di due comuni distinti e separati. A dividersi però, non fu certo il legame storico e cristiano di San Cono e Maria SS. Non è un caso se ogni 1 settembre (festività San Cono) tanti sono gli orlandini che salgono su a Naso e che ogni 22 ottobre (festività Maria SS.) tanti nasensi scendano giù a Capo d’Orlando.

Capita però che proprio a dimostrare il legame indissolubile, vi siano degli eventi straordinari. Tra questi negli anni 1936, 1986, 1998 le comunità decidano di far scendere il santo nel Comune di Capo d’Orlando per celebrare insieme una festività che li accomuna. Per ultimo, lo scorso anno, il 22 ottobre del 2017, su invito di Padre Nello, la comunità di San Cono scende il patrono per celebrare insieme la festività di Maria SS. .

Naso (Me): quando fede e tradizione si incontrano, il saluto di Maria SS a San Cono Precedente 1 di 4 Successivo

L’evento acclama l’entusiasmo dei fedeli, pertanto padre Calogero consegue al rinnovato invito. Così il 1 settembre del 2018 Capo d’Orlando e Naso si ritrovano in piazza Roma con la visita di Maria SS. per la festività di San Cono. Dopo la date del 1998 è la seconda volta che Maria SS. di Capo D’Orlando fa visita a Naso.

La liturgia del 1 settembre ha infervorito l’animo dei fedeli che in gran numero sono stati presenti all’evento. I diversi cori presenti, hanno caratterizzato le celebrazioni liturgiche.

Domani 8 settembre, dopo aver effettuato l’ultimo tratto di processione insieme, Maria SS. e San Cono, nel centro storico di piazza Roma a Naso si saluteranno ed uniti ai fedeli rinnoveranno il loro incontro ad una data che solo i posteri sapranno.

Nancy Calanna