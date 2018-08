Capo d’Orlando (Me): due ragazze finaliste del concorso “young artists and author showcase”

Ci sono anche due ragazze di Capo d’Orlando (Messina) fra le finaliste della categoria fotografia del concorso internazionale “Young artists and author showcase”. Si tratta di Marianna Bernardis e Antonella Tascone, studentesse del liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando.

Si tratta della prima iniziativa di carattere culturale che rientra nel gemellaggio tra Capo d’Orlando e la città californiana di Culver City.

Un motivo di grande soddisfazione per le due studentesse e anche per Capo d’Orlando considerando che al concorso hanno partecipato centinaia di studenti da tutto il mondo .il tema per l’edizione 2018 era “l’arte della diplomazia” a sottolineare l’importanza della diplomazia e dell’interazione tra i popoli per raggiungere la pace.

Da Culver City sono arrivati diversi messaggi entusiasti, mentre il sindaco di Capo d’Orlando Franco Ingrillì ha espresso così la sua soddisfazione: “per il prestigioso risultato raggiunto da Marianna e Antonella, a testimonianza di una grande sensibilità artistica e di una matura coscienza civica, in linea con lo spirito e il tema del concorso”.

I lavori dei vincitori e dei finalisti di “Young Artists and Author Showcase” saranno esposti dal 2 al 4 agosto durante la Conferenza annuale dell’organizzazione Sister Cities International che si svolge nella città di Aurora, in Colorado.