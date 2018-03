Sant’Agata di Militello (Me): falsi braccianti agricoli, 13 denunce

Tredici persone sono state denunciate dagli agenti della guardia di finanza a Sant’Agata di Militello nel messinese. Le accuse sono di danno all’Inps per 185 mila euro.

Le fiamme gialle hanno scoperto falsi braccianti agricoli e denunciato 13 persone per truffa e falso. In particolare le indagini hanno permesso di accertare che il titolare di un’azienda agricola con sede in un comune dei Nebrodi, in concorso con gli operai dichiarati assunti, tutti parenti, ha instaurato falsi rapporti di lavoro subordinato.

Così facendo hanno procurato un vantaggio economico quali indennità di disoccupazione agricola, malattia e maternità ai dipendenti fittiziamente assunti, procurando un danno all’Inps di oltre 185 mila euro.

Le posizioni contributive per i falsi braccianti agricoli avrebbero permesso in futuro anche di ricevere la pensione relativa. Dalle indagini delle fiamme gialle è emerso l’ulteriore stridente elemento che erano gli stessi falsi braccianti ad aver concesso in affitto i terreni al titolare dell’azienda agricola.

Proprio questo ha permesso all’Inps di comprendere l’errore e a chiedere l’avvio delle indagini.