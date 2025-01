Acireale (Ct): il vescovo Raspanti celebra il giubileo dei giornalisti

La diocesi di Acireale, in collaborazione con la Voce dell’Jonio e l’Ordine dei Giornalisti, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, celebra il “Giubileo delle Comunicazioni Sociali e della Cultura”, che si svolgerà nella Basilica Cattedrale di Acireale.

L’appuntamento è per martedì 28 gennaio alle ore 17.00 nella Basilica Ss. Pietro e Paolo di Acireale con la Statio, seguita poi dalla Santa Messa in Cattedrale alle ore 18.00, presieduta da Mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale.

Successivamente, alle ore 18.45, si terrà un convegno dal titolo “Comunicare il Giubileo 2025, tra forma e sostanza del messaggio sui media“.

L’incontro, che offrirà ai giornalisti l’opportunità di acquisire 3 (tre) punti di credito formativo, si propone di affrontare il grande evento del Giubileo 2025 attraverso l’analisi sul piano teologico, mediatico e deontologico al fine di offrire competenze essenziali per una corretta preparazione in materia, dalla comunicazione locale a quella nazionale.

I Saluti iniziali sono affidati a don Arturo Grasso, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali di Acireale, e a Giuseppe Vecchio, Direttore della testata giornalistica “La Voce dell’Jonio”.

I relatori sono: Don Roberto Strano, Referente diocesano per il Giubileo, e Letizia Franzone, Teologa. Le conclusioni invece sono affidate al vescovo Antonino Raspanti. Il convegno è moderato dal giornalista Mario Agostino. Un momento centrale dell’evento sarà la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria, in conformità alle disposizioni giubilari. All’evento giubilare saranno presenti il capitano Domenico Rana e il comandante Vito Polignano della compagnia dell’arma dei carabinieri di Acireale.

Don Arturo Grasso, giornalista e direttore UCS diocesi di Acireale e CESi, così dichiara: “In un’epoca caratterizzata dalla rapidità delle comunicazioni, è fondamentale che il messaggio del Giubileo sia trasmesso con chiarezza e profondità, affinché possa raggiungere il cuore delle persone. Il giornalismo non è solo una professione, ma una missione. Il nostro impegno, infatti, è quello di raccontare la verità dei fatti, comunicando in modo chiaro e vivendo ogni notizia come un’opportunità di crescita per la comunità”.

Conclude Mario Agostino, giornalista, addetto stampa del GAL Terre di Aci e direttore dell’Ufficio per la pastorale della cultura della Diocesi di Acireale: “Il nostro compito come comunicatori è di essere fedeli non solo alla forma, ma anche alla sostanza del messaggio evangelico. Questo evento è un’occasione per riflettere su come possiamo migliorare la nostra capacità di comunicare il Vangelo attraverso i media contemporanei”.