San Giovanni La Punta (Ct): in scena “Questa volta te lo dico che ti amo”

“Questa volta te lo dico che ti amo” è una commedia che andrà in scena a San Giovanni La Punta, nel catanese, al teatro di via Ravanusa. Appuntamenti per: sabato 25 gennaio alle 20.30; domenica 26 gennaio alle 18.00 e domenica 2 febbraio alle 18.00.

La commedia, unendo ironia a nostalgia, intende invitare il pubblico a riflettere sul valore dell’amicizia e sulla bellezza dei ricordi. L’associazione teatrale “Sotto il tocco”, che vede la direzione artistia di Michele Russo, è pronta a portare in scena la commedia al teatro di via Ravanusa. Tre gli appuntamenti con le commedia, per la regia di Emanuele Leotta.

Si inizierà sabato 25 gennaio alle 20.30, poi domenica 26 gennaio alle ore 18 e in replica domenica 2 febbraio alle ore 18. Al centro della trama, Dario, innamorato di Monica fin dall’infanzia, che ora è una famosa attrice, decide di organizzare una reunion di Capodanno. Tra risate, ricordi e qualche pasticcio, il gruppo rivivrà momenti indimenticabili, ripercorrendo un decennio segnato da sogni, speranze e grandi cambiamenti. Nonostante abbiano trascorso insieme gran parte dell’infanzia e dell’adolescenza, i ragazzi della leggendaria Terza C – oggi quarantenni – si sono persi di vista. L’occasione per potersi rivedere è escogitata da Dario, che invia un messaggio al nucleo storico della classe, invitando otto compagni a festeggiare l’imminente Capodanno nella sua casa di campagna. Del gruppo fa parte anche Monica, che da qualche anno sta riscuotendo un ottimo successo nel mondo del cinema come attrice. Dario è innamorato di Monica fin da quando erano piccolissimi, ma non è mai riuscito a confessarglielo. Questa volta ci riuscirà? A sostenerlo, pur combinando disastri, ci sarà il resto della classe: lo scatenato Federico, sposato con la vulcanica Amanda, il forzuto Camillo, l’ex “brutto anatroccolo” Silvia, il lunare Manuel, la “crocerossina” Ilaria e l’occulta Francesca.

Dopo i primi momenti di osservazione, i compagni di classe cominceranno a rievocare quella che è stata la loro vita insieme. Una rimpatriata che forse sarà l’ultima occasione di riacciuffare il mitico decennio degli anni Novanta, tra sogni, speranze, citazioni pop, scherzi, ricordi, rimpianti, all’insegna del pregiato valore dell’amicizia e la nostalgia del “si stava meglio quando si stava peggio”. Nel cast, insieme al regista Leotta, ci sono Luca Coco, Federica D’Ambra, Mariacarmela Cantale, Linda Cantarella, Orazio Marletta, Simona Russo, Vincenzo Santangelo, Arianna Grasso, Giovanni Caruso e i piccoli Gaetano Marletta e Irene Canciullo. Per info e prenotazioni tel: 095 741 38 45