Sant’Agata Li Battiati (Ct): torna la rassegna “Note in teatro”

Prenderà il via il l’1 febbraio prossimo, al teatro “Gilberto Idonea” del polo culturale di Sant’Agata Li Battiati, la rassegna “Note in teatro 2025”: una emozionante carrellata di nove appuntamenti in musica con artisti di caratura internazionale.

Ecco l’elenco degli appuntamenti:

1 Febbraio 2025 21:00 Scannapieco/Geremia 5et Premio Contest Conad di Umbria Jazz 2024

15 Febbraio 2025 21:00 Ensemble Jazz del Conservatorio di Stato Arturo Toscanini di Ribera

01 Marzo 2025 21:00 Carla Restivo 4et. “Paula Project”

15 Marzo 2025 21:00 Emilia Zamuner – Massimo Moriconi “Duet & Quartet”

29 Marzo 2025 21:00 Alberto Gurrisi & Sicilian Friends, featuring Nico Gori

12 Aprile 2025 21:00 Tonino Miano Trio “Luminary”

30 Aprile 2025 International Jazz Day 20:45 Duo Improprium – 21:30 Cesare Panizzi Trio Premio Massimo Urbani 2024

– 21:30 17 Maggio 2025 21:00 Ada Montellanico 4et “Omaggio A Billie Holiday”

31 Maggio 2025 21:00 Mauro Schiavone Trio

Tutti i concerti avranno inizio alle 21.00, ad eccezione della doppia serata del 30 aprile, International Jazz Day, con inizio alle 20.45.con ingresso da via dello Stadio. L’organizzazione è a cura della associazione culturale Musikante.

Ecco nelle sue parole l’annuncio della rassegna da parte del direttore artistico della rassegna, il musicista Antonio Petralia: “Con grande entusiasmo presento Note in Teatro, l’evoluzione naturale del nostro appuntamento tra inverno e primavera al Polo Culturale di Sant’Agata Li Battiati. Questa rassegna si conferma di anno in anno come un punto di riferimento per gli appassionati di musica, non solo a livello locale, ma anche nazionale. Anche in questa edizione, il suggestivo Teatro “Gilberto Idonea” del Polo Culturale ospiterà esibizioni di altissimo livello, offrendo un palcoscenico ideale per artisti di grande talento.

La nostra direzione artistica ha costantemente riservato una particolare attenzione ai musicisti siciliani. Negli anni siamo cresciuti notevolmente, ospitando non solo artisti italiani, ma anche internazionali. Tuttavia, il nostro obiettivo principale rimane quello di valorizzare i talenti della nostra terra. Siamo profondamente convinti della straordinaria ricchezza artistica della Sicilia e vogliamo continuare a promuovere i suoi musicisti, certi che abbiano molto da offrire nel panorama nazionale e oltre.

Anche quest’anno avremo il privilegio di accogliere grandi nomi del jazz e di altri generi, artisti capaci di affascinare il pubblico con la loro maestria e passione. Tra gli appuntamenti più attesi, non mancherà quello del 30 aprile, in occasione della Giornata Internazionale del Jazz istituita dall’UNESCO, un momento che da sempre arricchisce significativamente la nostra programmazione.

Auspico che le istituzioni continuino a sostenere gli operatori del settore musicale, mettendo a disposizione spazi e risorse adeguate per incentivare la crescita e la diffusione del talento locale e la circuitazione nazionale e internazionale. La musica rappresenta un patrimonio prezioso che merita attenzione e investimenti, affinché la cultura musicale possa consolidarsi e svilupparsi ulteriormente nella nostra regione. In questo contesto, desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Sindaco di Sant’Agata Li Battiati, Marco Nunzio Rubino, e alla sua giunta, che con costante impegno sostengono la cultura e offrono opportunità concrete a chi propone iniziative di valore.

La rassegna di quest’anno, che si snoda su nove date, si caratterizzerà per una vasta gamma di sonorità e contaminazioni, esplorando il jazz e oltre. Il nostro intento è quello di creare un ponte tra tradizione e innovazione, offrendo agli artisti la possibilità di esprimersi liberamente e al pubblico l’occasione di vivere esperienze musicali uniche e coinvolgenti.

Note in Teatro non è solo un evento musicale, ma un viaggio che intreccia cultura, creatività e comunità. Siamo fieri di poter proporre una programmazione che esalti la bellezza del nostro territorio, con concerti ospitati in luoghi suggestivi, capaci di rendere ogni esibizione ancora più speciale e memorabile.

Un sentito ringraziamento va a tutti gli artisti, ai partner e ai collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questa rassegna, così come al nostro affezionato pubblico, che con la sua partecipazione ci sostiene e ci incoraggia a proseguire in questo percorso. Vi invito a seguirci e a lasciarvi trasportare dalla magia della musica, per scoprire insieme le emozioni uniche che solo le note sanno regalare.”