Catania: per la giornata della memoria incontro sul diario-memoria di Salvatore Incorpora

Lunedì 27 gennaio, in occasione della “Giornata della memoria” per ricordare le vittime dell’olocausto, nonché di tutti i deportati militari e politici italiani nel Secondo conflitto mondiale, la libreria Catania libri ospita alle 18 un incontro dedicato al volume del pittore e scultore Salvatore Incorpora “Quell’andare (da un diario)”, Rubbettino Editore, che vedrà in dialogo lo storico Andrea Giuseppe Cerra e lo storico dell’arte Sergio Troisi.

Si tratta di uno straordinario documento che, sotto forma di diario-memoria, Incorpora (Gioiosa Ionica 1920 – Linguaglossa 2010) ha scritto a trent’anni di distanza dalla tragica esperienza vissuta durante la seconda guerra mondiale. Un racconto – inizialmente stampato a proprie spese – corredato da schizzi, disegni e pitture scaturite dai ricordi. Prigioniero del Terzo Reich prima, poi aggregato alla terza armata russa, una tradotta lo condurrà, per le vie d’Europa, verso la disfatta di Berlino e del nazismo. Incorpora è un numero, 14484, ed un IMI (Internato Militare Italiano) tra lager e altiforni «i crogioli si riempiono della ghisa liquida», recinti di filo spinato e baracche, ma pure, da artista, plasma pastori in creta per un Presepe a Warthenau, in Polonia. «Sul ponte dell’Elba», a guerra finita, l’epitome amara dell’infinito dramma. Nonostante tutto, «Notte, notte ancora, poi Vienna», ma soprattutto «La notte, stanotte è italiana» squarcerà il plumbeo cielo.

L’opera di Incorpora è ammirabile oggi a Linguaglossa nelle sale del Museo regionale “Francesco Messina-Salvatore Incorpora”, che dal 2015 ospita la collezione permanente con 105 opere del maestro. Visite dal martedì al sabato, dalle 15 alle 19.