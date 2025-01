Palma di Montechiaro (Ag): conclusa la biennale d’arte “la magia dei colori nel cuore del Gattopardo”

Cala il sipario a Palma di Montechiaro, nell’agrigentino, sulla prima biennale internazionale d’arte “La magia dei colori nel cuore del Gattopardo”. L’evento, patrocinato dal sovrano ordine dei cavalieri di Malta OSJ, sotto la gran maestranza del principe don Thorbion Paternò Castello dei duchi di Carcaci e con l’ausilio prezioso del gran priore di Sicilia, Natalina Romania di Piscopo, si è svolto al suggestivo palazzo ducale del Gattopardo dal 14 dicembre al 6 gennaio, lasciando un’impronta indelebile nella storia di questi luoghi.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla generosa collaborazione del Gran Priore di Sicilia, Natalina Romania di Piscopo; la sua dedizione e la sua amicizia personale con il maestro Roberto Guccione hanno reso possibile la realizzazione di un evento di tale rilevanza.

“Esprimiamo – affermano dal Priorato di Sicilia i cavalieri partecipanti alla Biennale -la nostra gratitudine al Maestro Cav. Roberto Guccione per la sua straordinaria direzione artistica e per aver coinvolto l’ordine dei Cavalieri di Malta in questa esperienza significativa. Non vediamo l’ora di collaborare nuovamente con il Maestro Guccione e il Gran Priore di Sicilia, Donna Natalina Romania di Piscopo, per l’organizzazione di futuri eventi che continueranno a celebrare l’arte e la cultura in modo insuperabile”.

Infine un “grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento straordinario, dai padroni di casa al sindaco ing. Stefano Castellitto, alla presidentessa dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Letizia Pace, e a tutti gli artisti che hanno partecipato. Il vostro contributo ha reso questa mostra collettiva un successo indimenticabile”.