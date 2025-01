Palermo: apre oggi la nuova personale di Schelfi, “Sogni e visioni”

Si intitola “Sogni e visioni”, la nuova mostra personale pittorica di Dario Schelfi, in programma dal 7 al 15 gennaio al centro d’arte Raffaello di Palermo, in via NOtarbartolo 9/E.

La mostra apre ufficialmente il programma del 2025 a cura della galleria diretta da Sabrina Di Gesaro, proponendo venti opere inedite del noto talento palermitano contemporaneo, apprezzato per la sua espressione autentica e istintiva.

Sabato 11 gennaio, inoltre, dalle 17:00 alle 19:30, nella stessa sede si terrà un “Aperitivo con l’artista” che vedrà Dario Schelfi interloquire con il pubblico: un’occasione unica per immergersi nel suo mondo artistico e incontrarlo personalmente. Protagoniste dell’esposizione, saranno tre nuove affascinanti serie: “I Paesaggi”, “I Raffaelli” e “I Monocromi”.

La prima rappresenta una celebrazione vibrante di colori, tecniche e forme che rendono omaggio alla visione creativa dell’artista, con la sua sconfinata voglia di sperimentare oltre ogni tecnica convenzionale.

La seconda, come suggerisce lo stesso titolo, è un tributo alla galleria, di cui Dario Schelfi è uno dei nomi più stimati: un trionfo di colore, un tripudio di vitalità spiazzante con cui l’artista rivela un volto genuino, semplice, quasi infantile.

Ne “I Raffaelli” l’elemento floreale predomina come protagonista apparentemente ingenuo, ma testimone forte di una tensione verso l’alto, il cielo e la libertà: un valore, quest’ultimo, a cui l’artista aspira in assoluto.

Nell’ultima serie, invece, Dario Schelfi esplora la potenza evocativa del colore e della materia, trasformando l’essenzialità del monocromo in una celebrazione della forma naturale per eccellenza: il fiore.

Alcune delle opere in mostra appartengono alla produzione artistica recente, altre alla vasta collezione permanente in galleria. “Sono felice di presentare a Palermo il quarto appuntamento con Dario Schelfi – afferma la dottoressa Sabrina Di Gesaro – amato dal pubblico di appassionati e collezionisti: il suo nome sta emergendo con forza nello scenario artistico nazionale, sorprendendo e affascinando con la sua continua ricerca di nuove espressioni e linguaggi inconsueti”.

“Dario Schelfi – aggiunge il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” – rifiuta l’uso tradizionale dei pennelli, preferendo impiegare le mani e oggetti di uso comune per dare vita alle sue opere, in una spinta passionale che non contempla spiegazioni”.

“Si tratta – sottolinea – di una scelta tecnica che esprime una connessione profonda con gli elementi naturali e un’energia interiore che si traduce in paesaggi sognanti, fiori, luoghi del cuore e visioni oniriche”.“La sua arte è un tributo alla libertà senza tempo e spazio – conclude – che rinvia allo spettatore nella sua percezione interpretativa”.

“Il mio viaggio tra le pieghe dell’arte continua – osserva Dario Schelfi – con la complicità della galleria”. “Con i miei inseparabili colori acrilici – spiega– ho rimescolato le carte e, prendendo spunto dai miei sogni e dalle mie visioni surreali, ho provato a dare loro un’identità: ne è venuto fuori un identikit colorato e un po’ folle ma, in fondo, il bello della pittura è proprio il profondo senso di libertà che consente di andare ovunque senza passaporto”. I colori rimangono dunque protagonisti indiscussi, tinte forti e decise per dare consistenza alle emozioni più intime e profonde.

“Sogni e visioni” sarà fruibile tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:30. La galleria rimane chiusa al pubblico il lunedì mattina, la domenica e nei giorni festivi.

L’ingresso è gratuito.