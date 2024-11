Castiglione di Sicilia (Ct): “Vite, tra vino e vulcano”

Parte il concorso fotografico a Castiglione di Sicilia, nel catanese, dal tema: “vite, tra vino e vulcano”. Si tratta della prima edizione del contest fotografico promosso dall’associazione culturale Jean Monnet, nella splendida cornice di Cantine Patria a Castiglione, con l’obiettivo di esaltare il connubio tra le attività legate alla produzione del vino e il territorio.

Tutti gli appassionati di fotografia potranno trarre spunto dalla connessione tra due elementi distintivi e potenti della Sicilia: il vino come esperienza sensoriale ricca e appagante e il vulcano, simbolo di forza e maestosità. L’invito è quello di catturare le sfumature, i contrasti e le complessità delle emozioni evocate da questi protagonisti del territorio etneo e a rappresentali al meglio attraverso l’interpretazione intima e personale del significato vite. Un connubio tra storia, ambiente, cultura, abilità dell’uomo e potenza della natura.

La partecipazione, gratuita, è aperta a tutti i fotografi residenti in Italia e all’estero, senza distinzione tra amatoriali e professionisti, purché maggiorenni e senza limiti di età. Ogni partecipante potrà inviare soltanto una fotografia, purché inedita e mai inserita in altri concorsi fotografici.

Un’autorevole giuria, composta da giornalisti, docenti, esperti dell’arte fotografica e rappresentanti dell’azienda vitivinicola, selezionerà i migliori scatti, tenendo conto della qualità tecnica, dell’aderenza al tema e della creatività e originalità. Le fotografie selezionate dalla commissione parteciperanno ad una mostra fotografica che sarà allestita all’interno di Cantine Patria. Nel corso della cerimonia di premiazione saranno annunciati i nomi dei primi dieci classificati. Primo, secondo e terzo si aggiudicheranno, rispettivamente, un soggiorno di una notte presso un rinomato resort con spa della zona etnea e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone; un soggiorno di una notte presso un rinomato resort della zona etnea e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone; e una degustazione presso l’azienda Cantine Patria per due persone. Agli altri classificati verrà consegnata una bottiglia di vino Cantine Patria.