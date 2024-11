Bagheria (Pa): convegno contro la violenza sulle donne

Mercoledì 20 novembre a Bagheria, nel palermitano, a partire dalle 15.00 il teatro di villaButera, sarà proiettato un cortometraggio realizzato da Oriana La Paca, che aprirà un dibattito e studio sul tema della violenza di genere.

L’evento delinea un percorso iniziato lo scorso ottobre con i ragazzi del liceo Scaduto di Bagheria. Quattro incontri in cui la camera penale di Termini Imerese Cefalù e Madonie, rappresentata dall’avvocato Rosa Mara Sciortino; Andrea Giostra; il sostituto procuratore Chiara Salerno Cardillo e l’avvocato Rosa Maria Di Cola, hanno delineato i diversi aspetti della violenza di genere, aprendo un ricco dibattito e confronto con i ragazzi.

Nell’occasione la consulta giovanile di Bagheria, con l’avvocato Rosa Maria Sciortino, hanno realizzato una locandina con il numero di emergenza 1522, che sarà consegnatoe affisso nei negozi, bar, pub presenti nella città del palermitano. Tale iniziativa è stata fortemente voluta dagli organizzatori dell’evento in quanto il numero di emergenza 1522 è poco conosciuto.

L’evento di Bagheria sarà anche occasione per presentare il saggio “Femminicidio e narcisismo patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” di Andrea Giostra e autori vari, che sta riscuotendo grande successo in tutta Italia. Il prezioso contributo dei giuristi durante il convegno, alcuni dei quali coautori del saggio, tratterà gli aspetti normativi e giuridici del nostro ordinamento e dell’enorme dell’unione europea a tutela della donna.

“L’attenzione del legislatore italiano e della commissione europea al fenomeno della violenza di genere – dichiara l’avvocatessa Rosa Maria Sciortino – si è gradualmente intensificata negli ultimi anni in quanto, nel tessuto sociale, si è formata la piena consapevolezza della notevole dimensione dello stesso dal momento che sono aumentati i casi di violenza di genere e di femminicidio. Le donne che subiscono violenza sono da qualificare come vittime particolarmente vulnerabili. Pertanto è necessario far conoscere l’assetto giuridico e legislativo al fine di divulgare gli strumenti giuridici di tutela”.

A tenere le relazioni saranno: Rosa Maria SCiortino, avvocato penalista e coautrice del saggio; Rocco Chinnici, avvocato; Antonio Napoli, presidente del tribunale di Termini Imerese; Ambrogio Cartosio, procuratore della repubblica al tribunale di Termini Imerese; Vittorio D’ANtoni Alcamo, presidente della sezione penale del tribunale di Termini Imerese; Fabio Pilato, giudice al tribunale di Palemro; Giuseppina Provino, docente; Chiara Salerno Cardillo, sostituta procuratrice della procura della repubblica al tribunale ordinario di Termini Imerese; Vincenzo Pillitteri, presidente della camera penale di Termini Imerese, Cefalù e Madonie; Luigi Spinosa, vice presidente della camera penale di Termini Imerse, Cefalù e Madonie; Andrea Giostra, psicologo clinico e criminologo; Valerio Tartamella, presidente della consulta giovanile comunale; Andrea Giovanni Cartella, Domenico Barone, Rosa Maria Di Cola e il giornalista Martino Grasso.