San Vito Lo Capo (Tp): al via “Bagli, olio e mari”

“Bagli, Olio e Mare” ha inaugurato la sua nuova edizione nella suggestiva Baia Santa Margherita, tra Màkari e Castelluzzo, a San Vito lo Capo, nel trapanese, registrando un notevole successo di pubblico.

L’evento, organizzato dall’associazione turistico culturale “Castelluzzo” con il contributo del comune di San Vito lo Capo, si avvale della collaborazione di importanti partner come CO.FI.OL., O.R.O. Sicilia, Sicilia Food Awards, Federalberghi Trapani, Cronache di Gusto e altri attori locali.

Questa rassegna si presenta come un vero e proprio inno al gusto e alla bellezza, invitando i partecipanti a perdersi e ritrovarsi in uno dei luoghi più incantevoli del Mediterraneo. La Baia Santa Margherita, nota ai più come una delle location della serie televisiva “Màkari”, è la cornice perfetta.

Il menu degustazione include fragranti bruschette come antipasto, seguite da un buon primo piatto. Il viaggio gastronomico continua con un secondo piatto di pesce fritto del giorno, concludendosi con frutta di stagione. Il tutto è accompagnato da vini locali o acqua fresca. I menu tematici, che variano quotidianamente, celebrano i prodotti locali e la cucina tradizionale. L’area ristoro, dotata di una grande pentola a vista, crea un’atmosfera conviviale favorendo l’interazione tra chef e commensali, mettendo in primo piano i prodotti, la storia e le tradizioni culinarie.

Per gli amanti dell’avventura, le sessioni di parapendio e parawinch regalano viste mozzafiato, mentre gli appassionati di natura possono partecipare a escursioni guidate come “I Tesori fra gli Ulivi” e “La Torre e l’Infinito”, alla scoperta delle bellezze nascoste del territorio. Talk show con esperti arricchiscono il programma con dibattiti su enogastronomia e turismo, le serate prendono vita con un’offerta musicale variegata, che spazia dai suoni tradizionali alle melodie contemporanee.

“Bagli, Olio e Mare” si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità, con una zona car-free, l’uso di materiali plastic-free e una raccolta differenziata al 98%. L’evento promuove le eccellenze agricole locali, come l’olio di Castelluzzo e il pescato della zona, offrendo pietanze genuine sapientemente preparate, in mezzo ad una natura incontaminata, in un contesto naturale, tra le riserve di Monte Cofano e dello Zingaro.

Dopo un esordio brillante, ‘Bagli, Olio e Mare’ prosegue il suo viaggio di sapori, tradizioni e intrattenimento, regalando altre tre giornate di emozioni fino al 4 agosto. Per informazioni dettagliate sul programma e sulle iniziative, è possibile consultare il sito web www.sanvitoweb.com/it/bagli-olio-e-mare.