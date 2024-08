Palazzolo Acreide (Sr): omaggio a Puccini con l’orchestra da camera Orfeo

Omaggio a Giacomo Puccini a 100 anni dalla sua morte a Palazzolo Acreide, nel siracusano, con “Puccini 100”, il gala lirico progettato dall’orchestra da camera Orfeo. L’appuntamento è inserito nella stagione musicale dell’associazione Mascagni del centro del siracusano ed è in programma per sabato 24 agosto alle 20.30 al cortile dello storico complesso Vaccaro.

“Un omaggio doveroso – sottolinea Domenico Famà, direttore musicale della formazione – che si allinea con le celebrazioni pucciniane programmate in tutta Italia. Sarà un’esecuzione molto originale, con un ensemble strumentale non troppo ampio e di caratura cameristica che dipingerà al meglio i ritratti musicali delle voci protagoniste, con degli arrangiamenti pensati proprio per l’occasione.

Un concerto che vedrà l’incipitcon “Crisantemi” e proseguirà con le arie e i duetti di Mimì e Rodolfo da “La Bohème” e poi Tosca, Madama Butterfly e Turandot. Tengo moltoa questo programma per sensibilità e vocazione e ringrazio l’associazione Mascagni per averci invitati per la quarta volta e per aver accolto con entusiasmo in stagione questo nuovo progetto – prosegue Famà – Un motivo in più per ritornare qualche giorno in Sicilia e lavorare con gli amici dell’orchestra Orfeto”.

I celebri personaggi pucciniani verranno interpretati dal soprano siracusano Giulia Mazzara, già nota al pubblico della Mascagni, nonché solista dell’orchestra Orfeo sin dalla sua fondazione e il giovane tenore Giovanni Abbadessa, al suo debutto con la formazione etnea.