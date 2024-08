Milazzo (Me): si presenta il libro “Schegge traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità”

Sarà presentato a Milazzo, nel messinese, il primo libro della giornalista milazzese Sofia Mezzasalma, dottoressa in psicologia clinica. Il titolo del libro è “Schegge traumatiche: Kim Noble e le sue venti personalità”.

Si tratta di uno scritto unico nel proprio genere in quanto tratta, per la prima volta, della vita della Noble in chiave clinica e psicodinamica. Difatti, nonostante la storia della pittrice londinese dalle venti personalità sia nota in tutto il mondo, nessuno, prima della giornalista Mezzasalma, aveva mai proposto un’analisi che si ponesse l’obiettivo di far risalire ciascuna personalità altra del sistema di Kim Noble al trauma che l’ha originata.

La scrittrice siciliana è stata recentemente ospite di Radio studio 107 Milano, all’interno della rubrica “Spazio libri” condotta dalla scrittrice e direttrice del dipartimento radiofonico dell’accademia Tiberina, Sabrina Morelli. Nel corso dell’intervento, partendo dalla metafora dello specchio e dei sassi, ideata da Mezzasalma per far comprendere meglio le origini della scissione della psiche dinanzi a quella che la stessa definisce sommatoria traumatica, ha spiegato origini e caratteristiche del disturbo dissociativo dell’identità, per poi passare all’analisi dell storia di Kim Noble.

Il libro sarà presentato lunedì agosto a Milazzo alle 18.30 a villa Vaccarino, nel contesto del “giardino letterario” alle 18.30. Oltre all’autrice, interverranno il sindaco di Milazzo, Pippo Midili; Lydia Russo, assessore alla cultura del comune di Milazzo; Antonio Lombardo, editore; Benedetto Genovesi, psichiatra e psicoanalista; Samantha Van Wel, psicologa e psicoterapeuta esperta in EMDR. A moderare l’incontro sarà la giornalista Cristina Saja.

“Di certo – afferma la professoressa Antonietta Micali, ,direttrice nazionale del dipartimento di letteratura dell’accademia Tiberina di Roma – sarà un’ottima occasione per conoscere questa talentuosa neo scrittrice, che sono certa continuerà a scrivere e stupirci positivamente anche in futuro”.